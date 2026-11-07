Marco Bezzecchi vuela en Qatar para dejar sin pole a Márquez con Martín undécimo

Marco Bezzecchi ha volado como un cohete por el circuito de Losail para llevarse una pole de récord (1:50.065) en el GP de Qatar de MotoGP. El italiano de Aprilia fue el único capaz de batir a un Marc Márquez que empezó muy fuerte, pero que acabó conformándose con la segunda posición en la clasificación. Su otro rival por el título, Jorge Martín, partirá muy atrás, desde la undécima posición. Junto a Bezz y a Marc en la primera fila saldrá Fabio Di Giannantonio.

El líder del campeonato del mundo empezó en modo martillo pilón desde el inicio. A la primera, el 93 batía su propio récord de la pista, establecido por Di Giannantonio en la práctica de Qatar el pasado viernes (1:50.406). El piloto de Ducati Lenovo paró el crono en 1:50.361 ante la sorpresa de todos. No había referencias todavía y, al paso por línea de meta, de repente, su primer tiempo en su primera vuelta saliendo de box era un auténtico tiempazo.

Pero todavía quedaba la Q2 entera y Aprilia no había dicho su última palabra. Marco Bezzecchi contraatacó mejorando en casi tres décimas el registro del que este fin de semana puede ser campeón del mundo por décima vez. Con un tiempo de 1:50.065, el italiano le arrebataba la primera posición; mientras que Raúl Fernández, también piloto de Aprilia, se situaba tercero, justo detrás del ilerdense.

En la segunda tanda, con el segundo neumático, Márquez lo volvió a intentar. Venía más rápido en los dos primeros sectores, pero perdió algo en los dos últimos que le impidió rebajar el tiempo de su rival por el título a poco más de un minuto para el final. Lo dio todo y esta vez no salió cara. La pole se esfumaba y decidió cortar pese a tener una vuelta más, consciente de que no podía sacar más.

Quien sí podía exprimir aún más su moto era Bezzecchi, que mejoró su registro en su último giro. El italiano venía para bajar al 1:49 en el tercer sector, pero en el último perdió unas décimas que le impidieron lograrlo. No obstante, sí pudo bajar su propio tiempo y mejoró el tiempo de la pole y, por tanto, estableció el nuevo récord de la pista en 1:50.028. Por detrás, Martín lo intentó, pero sufrió bastante y saldrá undécimo. En su última vuelta, le molestaron las KTM, aunque venía para ser décimo en vez de undécimo. Esa KTM era la de Bastianini, que venía con Pedro Acosta a su estela, que partirá octavo.