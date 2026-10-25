De Larrea vive su primera gran noche en la NBA

Sergio de Larrea ha vivido su primera gran noche en la NBA. El español se ha presentado en la mejor liga del mundo con una exhibición. Lideró a los Dallas Mavericks con 21 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias ante los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. No pudo evitar la derrota de su equipo, pero el vallisolentano ya ha mostrado su carta de presentación entre los grandes con tan solo 20 años.

De Larrea aprovechó las bajas de Kyrie Irving y Cooper Flagg para destacar en el derbi texano, resuelto por 122-106 a favor de los Spurs de Victor Wembanyama. El rookie español, elegido con el número 25 del último draft, terminó con 21 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias en 33 minutos. Había disputado apenas ocho minutos entre sus dos primeros encuentros de temporada regular.

De Larrea convirtió nueve de quince tiros de campo, incluidos tres de cuatro triples, y fue el máximo anotador de Dallas.Los Mavericks llegaron a ponerse por delante en el tercer período, pero San Antonio decidió el encuentro en el último cuarto y estrenó su casillero de victorias. Wembanyama terminó con 23 puntos, siete rebotes y cuatro tapones.

Los Sixers ganan sin LeBron

Los Sixers derrotaron por 127-116 a los Milwaukee Bucks con 28 puntos, once rebotes y diez asistencias de Joel Embiid, acompañado por los 27 puntos de Jaylen Brown y los 26 de Tyrese Maxey. LeBron no jugó para gestionar sus problemas lumbares en el primero de dos partidos en días consecutivos. Philadelphia recibirá este domingo a los Detroit Pistons.

El equipo de Nick Nurse alcanzó un balance de 3-0 después de remontar 29 puntos contra Cleveland en su anterior encuentro, la mayor desventaja recuperada por un equipo de LeBron en su carrera. Los Bucks siguen sin ganar, con tres derrotas. El mexicano Jaime Jáquez Jr. fue su máximo anotador con 21 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias.