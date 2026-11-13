Lamine Yamal ya está en Las Rozas y jugará contra Inglaterra

Lamine Yamal ya está en Las Rozas. El jugador del Barcelona se ha incorporado este viernes a la concentración de la selección española y se entrenará esta tarde junto a sus compañeros en la Ciudad del Fútbol. Luis de la Fuente ha citado a sus jugadores a las 19:30 horas para una sesión a puerta cerrada en la que también estará Mikel Oyarzabal.

Lamine se perdió el partido ante la República Checa por una inflamación con líquido en la rodilla derecha tras el Atlético de Madrid–Barcelona. Su incorporación quedó aplazada hasta este viernes, ya con la Selección de vuelta de Praga. Oyarzabal también retrasó su llegada a la concentración, en su caso por un proceso gripal, y se sumará al grupo para preparar el último partido del año.

España llega al duelo contra Inglaterra con pleno de victorias en la fase de grupos de la Liga de Naciones después de ganar en Praga (0-1) con un gol de penalti de Álex Baena. La Selección cerrará el año este domingo en el Metropolitano (20:45 horas), donde se jugará el primer puesto del grupo y buscará ampliar a 45 su racha de partidos oficiales sin perder.