Jay-Z protagonizará el espectáculo del descanso en la Super Bowl 2027

La Super Bowl LXI ya tiene artista para el espectáculo del descanso. El partido en el que se decidirá el título de la NFL de la presente temporada, que se celebrará el domingo 14 de febrero de 2027, tendrá como protagonista a Jay-Z. El rapero estadounidense, marido de Beyoncé y dueño de Roc Nation –promotora del show de la Super Bowl– será el encargado de actuar en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El neoyorquino, de 56 años, sucederá a Bad Bunny, artista encargado de uno de los espectáculos más icónicos de la historia de la Super Bowl, por su férrea defensa a las naciones latinoamericanas en un momento político de máxima tensión con la administración Trump. La actuación del puertorriqueño fue premiada con siete Emmys, convirtiéndose en la más galardonada de la historia de la Super Bowl.

En 2027, la multiculturalidad volverá a estar presente, de la mano de un Jay-Z que celebrará su 30 aniversario sobre los escenarios en el de mayor repercusión posible. Sin ir más lejos, el pasado año, tuvo una audiencia de 128 millones de espectadores en Estados Unidos, logrando una repercusión a nivel mundial sin precedentes, con 4.157 millones de visualizaciones en apenas 24 horas.

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Ahora llega el turno de Jay-Z. Una elección que no ha estado exenta de polémica, puesto que él mismo es el promotor del show del mediotiempo de la Super Bowl. «Desde ‘Reasonable Doubt’ hasta el escenario del descanso del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo», señala el rapero en unas declaraciones que recoge el comunicado de la NFL.

El anuncio llega en el año del trigésimo aniversario de su álbum de debut, celebrado con tres conciertos con entradas agotadas en el Yankee Stadium y actuaciones en Londres, París y Los Ángeles. En la ciudad californiana repetirá ante cerca de 70.000 espectadores, los que colmarán las gradas del SoFi Stadium en la 61ª edición de la Super Bowl.

Ganador de 25 premios Grammy y cuatro Emmy, Jay-Z fue el primer artista de hip hop incorporado al Salón de la Fama de los Compositores y entró en el del Rock and Roll en 2021. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, explicó que, cuando la liga acordó con Roc Nation la producción del espectáculo, pidió que el rapero subiera algún día al escenario. Ese día llegará el 14 de febrero, cuando el marido de Beyoncé tenga su propio espectáculo del descanso, algo que su pareja ya ha aparecido en dos ocasiones: en 2013 en solitario y como invitada en 2016.