Iribas y Santos conquistan el circuito Ricardo Tormo y se lanzan a por la reválida del título en Jerez

Alejandro Iribas y Ángel Santos completaron un gran fin de semana en el circuito Ricardo Tormo, culminado con una victoria absoluta en la carrera del domingo que les permite situarse como líderes del campeonato. La pareja de Chefo Sport by PetroGold mostró un gran nivel desde las sesiones de clasificación.

Iribas consiguió la tercera posición general para la primera carrera, mientras que Santos firmó la sexta para la segunda manga. En la carrera del sábado, Alejandro Iribas fue el encargado de tomar la salida y se mantuvo durante todo su stint en el grupo de cabeza, rodando con un ritmo muy similar al de los primeros clasificados y manteniendo abiertas las opciones de luchar por un gran resultado.

Tras el cambio de piloto, Ángel Santos tomó los mandos del coche. La pareja debía cumplir además los 10 segundos de hándicap correspondientes a la victoria conseguida anteriormente en el circuito del Jarama de Madrid. Una incidencia en boxes les hizo perder 15 segundos y les alejó de las posiciones delanteras.

A pesar de ello, Santos completó un buen relevo y consiguió llevar el coche hasta la quinta posición de GTX, sumando unos puntos importantes y recortando la distancia frente a sus principales rivales en el campeonato.

Una gran remontada el domingo

La segunda carrera comenzó con Ángel Santos desde la sexta posición de la general. Durante su stint mantuvo un buen ritmo y consiguió abrir distancia respecto a varios de sus rivales directos. Sin embargo, la aparición de un coche de seguridad neutralizó las diferencias y volvió a agrupar al pelotón, reduciendo la ventaja construida durante la primera parte de la carrera.

Tras el cambio de piloto, Alejandro Iribas regresó a pista alcanzando la tercera posición. Poco después, una nueva neutralización volvió a compactar la carrera y dejó todo por decidir en los últimos minutos. En la relanzada, Alejandro Iribas superó a un coche doblado que se encontraba delante y lanzó

Inmediatamente su ataque sobre el segundo clasificado.

Durante la frenada, el rival modificó su trayectoria cuando ambos coches ya se encontraban en plena maniobra, produciéndose un contacto que terminó con el otro vehículo fuera de carrera y una nueva salida del coche de seguridad. De esta forma, Iribas pasó a ocupar la segunda posición de la general.

Con solo dos vueltas por delante, Alejandro aprovechó a la perfección la última relanzada. En la llegada a la primera curva lanzó el ataque sobre el líder y consiguió colocarse en la primera posición de la carrera. La última vuelta fue de máxima tensión, con Iribas defendiendo la posición frente a su compañero de equipo Gabriel Caçoilo.

Alejandro mantuvo el liderato hasta la bandera a cuadros y aseguró junto a Ángel Santos una importante victoria absoluta. El triunfo permite a Iribas y Santos salir del circuito Ricardo Tormo como nuevos líderes del campeonato, después de un fin de semana en el que demostraron velocidad, consistencia y capacidad para reaccionar ante los diferentes contratiempos.

La jornada del domingo también fue especialmente positiva para Chefo Sport by PetroGold, que consiguió colocar sus tres coches en las tres primeras posiciones de la clasificación general, completando un excelente triplete para la estructura. Un resultado de enorme valor para Iribas y Santos, que abandonan Valencia con una victoria, puntos importantes y el liderato del campeonato en sus manos.