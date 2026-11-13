Hito en la NBA: Cunningham, primer jugador en hacer 50 puntos, 10 asistencias y 0 pérdidas

Cade Cunningham ha logrado algo que nunca se ha visto en la historia de la NBA. Ni Jordan, ni Kobe, ni LeBron ni los mejores jugadores han conseguido lo que firmó el de los Pistons en la madrugada de este viernes después de que anotó 52 puntos, repartió 11 asistencias y no perdió ningún balón en la victoria tras dos prórrogas de los Detroit Pistons ante los Washington Wizards por 140-144.

El base de los Pistons escribió su nombre en los libros de récords al convertirse en el primer jugador de la NBA con 50 puntos, 10 asistencias y ninguna pérdida de balón en un partido desde que la liga comenzó a registrar las pérdidas en 1977. Esa eficacia fue fundamental para que los de Detroit se llevaran la victoria de la capital estadounidense en un partido muy disputado.

Trae Young forzó la primera prórroga con un tiro sobre la bocina defendido por dos jugadores de los Pistons, y el novato AJ Dybantsa hizo lo propio cinco minutos de juego después, cuando anotó una suspensión desde el tiro libre para forzar un nuevo tiempo extra. Cunningham sentenció el partido en la segunda prórroga con un tiro desde el borde de la pintura que puso el 138-142 en el marcador a falta de 25 segundos. Young acabó con 37 puntos y 14 asistencias, Anthony Davis firmó un doble-doble con 30 puntos y 15 rebotes y Alex Sarr anotó 30 puntos y capturó 9 rebotes.