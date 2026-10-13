Gulacsi, portero del Villarreal, es baja para la Champions tras sufrir un robo a mano armada en su casa

Peter Gulacsi es baja para el duelo que disputa esta noche el Villarreal en La Cerámica con motivo de la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League contra el Nápoles tras sufrir la pasada madrugada un robo a mano armada en su domicilio mientras estaba él dentro junto a su familia. No hubo heridos.

El portero húngaro ha sufrido un fuerte impacto emocional tras sufrir este robo a mano armada en su casa. Por esta razón no se sentía en condiciones de jugar y no ha entrado en la convocatoria del Villarreal para medirse al Nápoles esta noche en el duelo de Champions.

El club amarillo ha informado que, afortunadamente, ningún familiar ha resultado herido. Gulacsi fue asaltado mientras estaba en su domicilio junto a su esposa y sus dos hijos pequeños. Un impacto importante tras sufrir un robo peligroso. Un portero, a día de hoy titular en el Villarreal, que llegó el pasado verano y que se ha ganado la confianza de Íñigo Pérez bajo palos.

Los hechos, que fueron confirmados por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, se produjeron en la urbanización de Monasterios, en la localidad valenciana de Puçol, durante la madrugada de este martes. El Villarreal también señaló que «las autoridades competentes fueron informadas de inmediato y están realizando las diligencias oportunas».

El caso se asemeja al vivido en febrero de 2024 por el entonces jugador del Villarreal Ettienne Capoué, quien fue víctima de un intento de robo en su domicilio de Bétera (Valencia) mientras se encontraba con su familia en el interior y estaba cenando en la planta baja de la vivienda.