Fabián Ruiz quiere retirarse en el Betis: «Es el club que me lo ha dado todo»

Fabián Ruiz tiene claro dónde le gustaría jugar sus últimos partidos como profesional. El centrocampista del PSG quiere volver al Betis, vestir de nuevo de verdiblanco y despedirse del fútbol delante de su gente. «Me gustaría acabar mi carrera allí, terminar los últimos años en el Betis, en mi casa», cuenta a OKDIARIO desde la concentración de la selección española en Las Rozas.

Para entender por qué habla del Betis como su casa hay que escucharle hablar de su madre. Cuando se le pregunta qué le diría si pudiera volver a aquellos primeros años, Fabián responde con una palabra: «Gracias». De niño daba por hecho todo lo que ella hacía por él y por sus hermanos. Con el tiempo entendió cuánto le había costado sacar adelante a los tres. «Sin su ayuda no hubiese sido posible», dice sobre su llegada al fútbol profesional.

El Betis también ayudó a su familia en aquellos años y Fabián lo recuerda al explicar cómo imagina su despedida. Quiere hacerlo con su afición y con «el club que me lo ha dado todo». «Ojalá se pueda dar algún día y pueda volver y vestir la camiseta del Betis», dice. Después de ganar el Mundial con España y la Champions con el PSG, el último partido que sueña jugar sigue siendo de verdiblanco.