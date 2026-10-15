Sucedió en Chequia

La entrevista más viral a un entrenador que evita por todos los medios mirar a la reportera: en las redes piden el VAR

El fútbol deja imágenes de todo tipo, pero algunas de las más comentadas no tienen nada que ver con goles

Es lo que ha ocurrido con una entrevista que se ha hecho viral en las redes sociales

El protagonista es David Oulehla, entrenador del FK Viagem Ústí nad Labem de la segunda checa

David Oulehla y Sabina Jaksova.
David Oulehla y Sabina Jaksova.

El fútbol deja imágenes de todo tipo, pero algunas de las más comentadas no tienen nada que ver con goles, polémicas arbitrales o jugadas espectaculares. Es lo que ha ocurrido con una entrevista que se ha hecho viral en las redes sociales y que tiene como protagonista a David Oulehla, entrenador del FK Viagem Ústí nad Labem, un equipo de la segunda división del fútbol checo. El técnico se ha hecho viral por su comportamiento frente a la periodista Sabina Jaksova, a la que aparentemente intenta no mirar durante toda la conversación.

Una escena que ha provocado multitud de bromas entre los aficionados, hasta el punto de que algunos han pedido una revisión del VAR para comprobar si el entrenador consigue mantener su mirada alejada de la reportera. El momento se produjo después de la derrota por 3-2 de su equipo ante el SFC Opava. Lo que debía ser una entrevista habitual postpartido para conocer las impresiones del entrenador tras el encuentro terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.

Mientras Sabina Jaksova formulaba sus preguntas, David Oulehla mantenía una expresión seria y dirigía la mirada hacia el suelo, hacia los lados o directamente hacia un punto alejado de la periodista. Su insistencia en evitar el contacto visual fue precisamente lo que llamó la atención de los usuarios, que no tardaron en compartir las imágenes en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter).

Aunque las imágenes no permiten conocer con certeza qué estaba pensando el técnico ni explicar su comportamiento, muchos internautas interpretaron su actitud como un intento de mantener la compostura y evitar cualquier mirada que pudiera resultar incómoda hacia la periodista, cuyo outfit también ha sido muy comentado en las redes.

El vídeo, publicado en diferentes cuentas de Tiktok, Instagram y X acumula varios millones de visualizaciones, una cifra especialmente llamativa tratándose de la segunda división checa. Entre los comentarios, varios usuarios ironizaron sobre el supuesto esfuerzo del entrenador por mantener la mirada fija en cualquier lugar menos en la reportera. «¡Que entre el VAR para comprobar si ha mirado o no!», bromeó un aficionado, mientras otro aseguró que el técnico estaba «luchando por su vida».

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