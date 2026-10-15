La entrevista más viral a un entrenador que evita por todos los medios mirar a la reportera: en las redes piden el VAR

El fútbol deja imágenes de todo tipo, pero algunas de las más comentadas no tienen nada que ver con goles, polémicas arbitrales o jugadas espectaculares. Es lo que ha ocurrido con una entrevista que se ha hecho viral en las redes sociales y que tiene como protagonista a David Oulehla, entrenador del FK Viagem Ústí nad Labem, un equipo de la segunda división del fútbol checo. El técnico se ha hecho viral por su comportamiento frente a la periodista Sabina Jaksova, a la que aparentemente intenta no mirar durante toda la conversación.

Una escena que ha provocado multitud de bromas entre los aficionados, hasta el punto de que algunos han pedido una revisión del VAR para comprobar si el entrenador consigue mantener su mirada alejada de la reportera. El momento se produjo después de la derrota por 3-2 de su equipo ante el SFC Opava. Lo que debía ser una entrevista habitual postpartido para conocer las impresiones del entrenador tras el encuentro terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.

#viralvídeo ⚽😍 ¡La pelea más difícil! La bella periodista que puso a prueba la fortaleza de un DT Una entrevista pos partido de fútbol terminó convirtiéndose en un fenómeno viral por una situación tan curiosa como divertida. El protagonista fue David Olehla, entrenador del FK Viagem Ústí nad Labem, de la Segunda División de República Checa, quien debió afrontar una inesperada «batalla»: mantener la mirada y la concentración mientras respondía las preguntas de la atractiva Sabina Jaksova. 📌 Una entrevista que explotó en las redes: las imágenes del encuentro entre el técnico y la reportera comenzaron a circular y despertaron todo tipo de comentarios.

📌 La batalla de las miradas: los usuarios bromearon sobre el esfuerzo del entrenador para mantener la vista en el rostro de su entrevistadora, que lucía una camiseta escotada y una elegante chaqueta blanca.

📌 La protagonista: Sabina Jaksova es una periodista checa que se incorporó recientemente al equipo de comunicación del club.

📌 Una nueva experiencia: la propia reportera contó que fue convocada por la dirigencia y que aceptó el desafío pese a no tener experiencia previa en ese trabajo.

📌 Furor en Internet: la escena trascendió el ámbito deportivo y convirtió a la joven periodista en una de las protagonistas de las conversaciones en redes sociales. 👀😜 Más allá del resultado del partido, las miradas se concentraron en la particular entrevista. Los internautas no tardaron en convertir el momento en motivo de bromas, destacando la aparente lucha interna del entrenador para responder con naturalidad mientras tenía enfrente a la bella comunicadora. 🎤 Por su parte, Jaksova aseguró que disfruta de su nueva función y que busca desenvolverse con autenticidad y comodidad. También dejó en claro que tiene sus propios límites y que no dudaría en expresarlos si alguna situación la incomodara. 💬 ¿Cómo evaluás la performance del entrenador en esta inesperada batalla por mantener la concentración? 👉 Seguinos si querés ver más contenidos así 👈 #SabinaJaksova #Fútbol #Viral #Entrevista #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 14, 2026

Mientras Sabina Jaksova formulaba sus preguntas, David Oulehla mantenía una expresión seria y dirigía la mirada hacia el suelo, hacia los lados o directamente hacia un punto alejado de la periodista. Su insistencia en evitar el contacto visual fue precisamente lo que llamó la atención de los usuarios, que no tardaron en compartir las imágenes en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter).

Aunque las imágenes no permiten conocer con certeza qué estaba pensando el técnico ni explicar su comportamiento, muchos internautas interpretaron su actitud como un intento de mantener la compostura y evitar cualquier mirada que pudiera resultar incómoda hacia la periodista, cuyo outfit también ha sido muy comentado en las redes.

El vídeo, publicado en diferentes cuentas de Tiktok, Instagram y X acumula varios millones de visualizaciones, una cifra especialmente llamativa tratándose de la segunda división checa. Entre los comentarios, varios usuarios ironizaron sobre el supuesto esfuerzo del entrenador por mantener la mirada fija en cualquier lugar menos en la reportera. «¡Que entre el VAR para comprobar si ha mirado o no!», bromeó un aficionado, mientras otro aseguró que el técnico estaba «luchando por su vida».