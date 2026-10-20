El CTA justifica el golazo anulado a Lo Celso tras el «es lo que me piden» de De Burgos Bengoetxea: «La mano es punible»

Nuevo programa de Tiempo de revisión del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en el que no aclaran lo sucedido con Arda Güler y sí que justifican que se anulara el gol de Lo Celso por la mano pretérita del Cucho Hernández. Después de que De Burgos Bengoetxea solicitara a Del Cerro Grande que revisaran la acción porque «es lo que me piden (los jugadores del Barcelona)», ahora el Comité explica que «es punible» y dice que el error del árbitro es «claro y manifiesto».

Para tomar esta decisión, el CTA se basa en que el jugador del Betis hace un «movimiento deliberado del brazo hacia el balón» y que se trata de la misma «fase de ataque» del gol de Lo Celso. No importa que el balón rebote en un futbolista del Barcelona, que haya una disputa en el área y que le caiga a Lo Celso después. «El Barcelona en ningún momento gana la posesión controlada del balón», señalan los árbitros.

De esta manera, el CTA vuelve a reconocer que sus árbitros hicieron bien en anular el gol del Betis que en ese momento igualaba el partido ante el Barcelona. A pesar de la polémica y de que la mano no era punible de primeras para De Burgos Bengoetxea, como él mismo le reconoce a los jugadores del Barça, tras comunicarse con la sala VOR diciendo «chequéame esto, que es lo que me piden», el colegiado vasco decidió anular el tanto.

No explican el supuesto codazo de Güler

Lo que no aclara el CTA es el motivo por el que no revisaron la acción en la que Arda Güler propinó, presuntamente, un codazo a Peque en el Real Madrid-Sevilla. El motivo real por el que no se revisó esa acción es porque no hay una imagen clara en la que se vea lo sucedido. Se desconoce, por tanto, si el codazo se produce, dónde se produciría y con la fuerza que impactaría. Por ello, no pueden valorar si es algo punible o no.