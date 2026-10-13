Adiós a las botas de agua: Converse revoluciona el mercado con unas deportivas impermeables a la vez que elegantes

El otoño trae consigo la lluvia, los días grises y ese momento en el que toca rescatar las botas de agua del armario. Sin embargo, Converse tiene una alternativa para las que quieren mantener los pies protegidos de la humedad sin renunciar a un calzado bonito y fácil de combinar. La firma estadounidense ha llevado uno de sus diseños más icónicos un paso más allá con las Chuck Taylor All Star Lift Platform Water-Repellent, unas zapatillas de caña alta que destacan por su acabado repelente al agua, su plataforma elevada y una estética que encaja perfectamente con las tendencias de esta temporada.

Estas deportivas demuestran que no hace falta recurrir siempre a las clásicas botas de agua para afrontar los días lluviosos. Su principal atractivo está en la combinación de un diseño reconocible con materiales pensados para ofrecer una protección adicional frente a la humedad y el agua. La parte superior está confeccionada en piel con tratamiento repelente al agua, una característica que permite disfrutar de las zapatillas cuando el tiempo no acompaña, sin perder ese aire urbano que ha convertido a las Converse en un básico de numerosos armarios. Eso sí, conviene tener en cuenta que repeler el agua no significa que sean completamente impermeables en cualquier circunstancia, especialmente ante lluvias intensas o charcos profundos.

El modelo mantiene algunos de los elementos que han hecho famosas a las Chuck Taylor, como su silueta de caña alta y su cierre de cordones, pero incorpora una imagen más sofisticada gracias a los materiales y a los tonos sobrios. En la versión que está llamando la atención esta temporada destaca el color gris humo, una tonalidad discreta que combina fácilmente con buena parte de la ropa otoñal. Los cordones a juego refuerzan esa imagen minimalista, mientras que la ausencia de colores vivos permite que las zapatillas encajen tanto en conjuntos informales como en estilismos algo más cuidados.

Las Converse que hacen de botas de agua

Otro de los detalles que marcan la diferencia es su plataforma elevada. Además de aportar altura, modifica la apariencia de las clásicas Converse y les da una presencia más contundente. Esta suela también ayuda a mantener el pie más alejado del suelo mojado, aunque no sustituye a un calzado técnico cuando las condiciones meteorológicas son especialmente adversas. En cuanto a la comodidad, el modelo incorpora amortiguación OrthoLite, diseñada para mejorar la sensación al caminar durante las actividades cotidianas.

En cuanto al precio, en la página web oficial de la marca americana aparecen con un precio de 95 euros, aunque la disponibilidad pueden variar según el color, la tienda y la talla. Se trata de una cantidad superior a la de unas zapatillas básicas de lona, pero hay que valorar que esta versión incorpora piel tratada para repeler el agua, amortiguación y una plataforma que cambia por completo su apariencia.

Las Converse Chuck Taylor All Star Lift Platform Water-Repellent son una alternativa interesante para las que buscan un calzado de otoño que combine estética urbana y protección frente a la humedad. No están pensadas para sustituir a unas botas completamente impermeables en condiciones extremas, pero sí pueden convertirse en una opción atractiva para los días de lluvia moderada y los desplazamientos cotidianos.