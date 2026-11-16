El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha presentado este lunes El mundo en mi maleta, la apasionante y reveladora saga de Pilar de Arístegui. Se trata de un auténtico rescate histórico que saca a la luz las memorias de héroes secretos de la diplomacia española. El acto de gran carga emotiva estuvo conducido por David Hatchwell en la Fundación Hispano-Judía.

Eduardo Inda y Pilar de Arístegui han protagonizado un cara a cara en la Fundación Hispano-Judía para desgranar una obra imprescindible de la Editorial Bookman. El libro rompe décadas de silencio para trazar la biografía de sus padres, el embajador Juan Manuel de Arístegui y la francesa Carmen Petit de Ory.

La autora rescata episodios fascinantes, como los inicios del patriarca en Turquía —donde su esposa debió ver la presentación de credenciales desde un harén— y su valiente labor en la Segunda Guerra Mundial, cuando desafió órdenes oficiales para refugiar a perseguidos en Bélgica. Unos actos de heroicidad silenciosa que los descendientes de los rescatados sacaron a la luz tras su fallecimiento.

El mundo en mi maleta es mucho más que una crónica diplomática. Es también el relato de hombres y mujeres que, en momentos decisivos de la historia, eligieron actuar con valentía. Durante la Segunda Guerra Mundial, Juan Manuel de Arístegui desafió órdenes que consideraba injustas para salvar vidas.

«Mi padre nunca habló de ello», recuerda la autora. «Consideraba que cumplir con su deber era simplemente su obligación». Una discreción que contrasta con la magnitud de sus acciones y que convierte esta obra en un homenaje a quienes ejercieron la diplomacia como una forma de servicio humanitario, como fue tradicional en el servicio exterior de España.

La figura de Carmen Petit emerge igualmente como uno de los pilares emocionales del libro, justo recuerdo la labor ejercida por las mujeres en la diplomacia.

Durante los años más duros de la guerra organizó, desde la cocina de la embajada española en Bruselas, un comedor para personas necesitadas, enfrentándose a la escasez extrema de alimentos y atendiendo también a refugiados acogidos bajo protección diplomática. Su ejemplo de generosidad y fortaleza atraviesa toda la narración.

La obra también aborda episodios de profundo dolor familiar, como la muerte de su hermano, el embajador Pedro de Arístegui en 1989, víctima de un atentado en la embajada española de Beirut durante la guerra del Líbano. Un acontecimiento que marcó para siempre a la familia y que la autora relata con una sensibilidad conmovedora.

Casada con el también embajador Carlos Abella, Pilar de Arístegui continuó recorriendo el mundo: desde América hasta Asia y África, viviendo de cerca conflictos, cambios políticos y experiencias que enriquecen el relato con una perspectiva única. Entre sus destinos más destacados figura Ciudad del Vaticano, donde mantuvo una especial relación con Juan Pablo II, quien llegó a encargarle dos obras pictóricas.

El mundo en mi maleta rescata la memoria de una familia que atravesó guerras, revoluciones, tragedias y triunfos sin perder nunca la fe en el diálogo, la solidaridad y la dignidad humana. Una historia real que invita a reflexionar sobre el papel de quienes, desde la discreción y el sentido del deber, contribuyeron a hacer del mundo un lugar mejor.