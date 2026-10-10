Amelia de Dios Romero publica ‘Lo que nadie sospecha’, thriller psicológico sobre los secretos del pasado

El próximo 12 de octubre llega a las librerías Lo que nadie sospecha, la nueva novela de Amelia de Dios Romero, publicada por Libros de Seda. Ambientada entre Soria y Wyoming, la trama entrelaza un incendio provocado, un pasado silenciado y los asesinatos sin resolver de cuatro chicas.

El incendio provocado del que ha sido víctima sumerge a Lola en su pasado. Mientras recuerda una infancia solitaria y una juventud aislada, salen a la luz los escalofriantes asesinatos de cuatro chicas que se entrelazan con su propia historia. Estigmatizada desde niña por ser diferente, Lola vuelve a convertirse en el blanco perfecto.

Ni Ernesto, su amigo de toda la vida y ahora guardia civil, ni doña Fiona, su excéntrica y fiel mentora, podrán detener el torbellino que se avecina. Porque esta vez, no solo está en juego su vida… sino el descubrimiento de una verdad que nadie sospecha.

Lo que nadie sospecha es una novela inquietante, emotiva y profundamente humana donde el suspense psicológico se combina con una mirada a los prejuicios, la soledad y las consecuencias de romper el silencio.

La autora presentará la novela en Madrid el próximo jueves, 15 de octubre, a las 19:00 horas en la madrileña librería Cervantes y Compañía. El acto contará con la colaboración de José Luis Díaz Caballero, escritor, abogado y crítico literario. Habrá turno de preguntas y firma de ejemplares.

Una voz sólida del thriller

Amelia de Dios Romero es una de las voces más sólidas del thriller psicológico actual en español. Con una formación cosmopolita en la Universidad de la Sorbona (París) y una trayectoria vital que abarca ciudades como Nueva York, Londres y Caracas, su narrativa se nutre de una perspectiva cultural rica y una capacidad única para diseccionar las sombras de la naturaleza humana.

Su carrera literaria está avalada por el reconocimiento de la crítica y prestigiosos galardones: el Premio Internacional de Novela Marta de Mont Marçal 2021 por ¡Os vigila! (Roca Editorial); el International Latino Book Award a la Mejor Primera Novela por Hasta que la verdad te encuentre (2015); y su selección en la antología de misterio 40 colores, incluido el negro (Editorial La Fábrica de Libros). Es también autora de Si supiera que estás ahí (Ediciones Casiopea, 2019).

Más allá de las letras, su labor social con Girl Scouts of the USA le valió el premio Mujeres Destacadas otorgado por El Diario La Prensa en Nueva York por su impacto positivo en la comunidad hispana.