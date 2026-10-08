La última película de Woody Allen está gratis en el streaming: «Lo mejor que ha hecho en años»

Woody Allen lleva siendo tendencia en nuestro país desde hace varias semanas, desde el anuncio y reciente inicio del rodaje de su próximo largometraje, el cual se encuentra filmando en Madrid. Sin todavía título oficial –aunque por contrato debe incluir el nombre de la capital–, la cinta representará un nuevo capítulo en la filmografía de un realizador incansable, capaz de seguir sorprendiendo y enamorando a millones de espectadores en todo el mundo. Por eso ahora, mientras esperamos el desenlace de su actual proyecto, la recomendación audiovisual de hoy no puede ser otra que el visionado de su última película, una comedia dramática del 2023 que en su momento obtuvo el aplauso unánime de la crítica y que desde hace unos días, podemos encontrar gratis en el streaming.

No, no nos referimos a Día de lluvia en Nueva York ni a la fallida Rifkin’s Festival, sino a su regreso a París tras la nostálgica Midnight in Paris, un título rodado íntegramente en francés: Golpe de suerte. Allen es sinónimo de Manhattan y, por supuesto, de Nueva York. Pero a lo largo de su carrera, esa capacidad para radiografiar la esencia de las calles, cafeterías, parques y edificios se ha transformado en un modelo de marca narrativa exportable, capaz de funcionar en otras urbes y capitales del planeta; en Londres, rodó Match Point, Scoop y El sueño de Cassandra; en Roma, A Roma con amor; en San Francisco, Blue Jasmine y en Barcelona, Vicky Cristina Barcelona.

Golpe de suerte lleva ese extremo al siguiente nivel, cambiando incluso de idioma. Y la jugada le salió bien, con una aprobación general de la prensa especializada, logrando un 83% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes. No obstante, ¿de qué trata su historia y en qué plataforma podemos verla sin pagar un solo euro?

‘Golpe de suerte’: sinopsis y en qué plataforma podemos encontrarla

El argumento nos pone en la piel de Fanny y Jean, un matrimonio parisino aparentemente perfecto. Tienen éxito profesional, un piso lujoso en un barrio exclusivo y una complicidad envidiable ante todos. Sin embargo, esa feliz monotonía se rompe por completo cuando Fanny se encuentra casualmente con un antiguo compañero de instituto. Un acto azaroso que reaviva una vieja chispa e inicia una aventura secreta que desencadenará un peligroso laberinto de apariencias, celos y obsesiones.

Lejos de sus habituales elencos de estrellas, en Golpe de suerte con intérpretes no tan conocidos en el panorama internacional. La cinta está protagonizada por Lou de Laâge, Niels Schneider, Melvil Poupaud, Valerie Lemercier, Elsa Zylberstein y Grégory Gadebois, entre otros.

La película permanecerá gratis en la plataforma de RTVE Play hasta el 28 de junio de 2027. Por otro lado, también está disponible bajo suscripción en Filmin y bajo compra o alquiler en Prime Video.

¿Qué dijo de ella la crítica?

En la mayoría de comentarios profesionales sobre el filme, la crítica resaltó cómo, a pesar de tener por aquel entonces 87 años, Allen seguía demostrando que todavía tenía mucho que ofrecer, respetando sobre todo la inteligencia del espectador.

Una de las más entusiastas fue la escrita por Kevin Maher para el diario The Times: «Lo mejor que ha hecho Allen en años, desde luego desde Blue Jasmine en 2013.