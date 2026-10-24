Silvia Bronchalo responde a Rodolfo Sancho tras la exclusiva de COOL sobre su juicio: «Sentí la mayor humillación de mi vida»

Silvia Bronchalo ha respondido a su expareja, Rodolfo Sancho, en su entrevista grabada para ¡De viernes! después de que COOL publicase unas imágenes del juicio celebrado tras la denuncia de ella contra el padre de su hijo Daniel, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

En la entrevista que Silvia Bronchalo ha concedido al programa de Telecinco, además de hablar de los audios de ella hablando con su hijo en la cárcel que publicó en exclusiva OKDIARIO, también ha contestado su ex pareja, el actor Rodolfo Sancho, después de que COOL publicase las imágenes del juicio que se celebró por una denuncia interpuesta por parte de ella por supuestos malos tratos.

Tras emitir las imágenes del juicio publicadas por COOL, Bornchalo, en Telecinco, ha dicho: «Rodolfo siempre me ha desacreditado como madre».

Tal y como se mostró en COOL, Rodolfo dijo en el juicio que su ex había intentado suicidarse cuando su hijo tenía dos años: «Me parece de una bajeza moral brutal el contar algo personal de esta manera. Esto se ha hecho por sadismo. No me arrepiento de denunciar a Rodolfo. Me arrepiento de haberle quitado las denuncias que le había puesto y de todas las veces que me di la vuelta ante la comisaría para proteger a mi hijo».

«Mi relación con Rodolfo Sancho es inexistente. Después del juicio que tuvimos, no hemos vuelto a hablar», ha dicho Bronchalo, además de añadir que: «Creo que Rodolfo ha influido en la relación con mi hijo».

Bronchalo ha asegurado, además, que, tras la muerte de Sancho Gracia, el abuelo paterno de Daniel, su suegra la llamó para pedirle perdón por cómo la trató la familia tras el divorcio.

Silvia ya no tiene relación con su hijo

¿Por qué ha decidido Silvia Bronchalo no tener relación con su hijo desde el mes de abril? La entrevistada ha confesado que: “Le escribo un par de cartas a través de la embajada, pero no he obtenido respuesta».

La invitada al programa de Telecinco ha confirmado que: «Yo, después de estar allí (en Tailandia) durante un mes y medio, y que parecía que nuestra relación volvía a tomar un poco de forma, veo que él no ha sido completamente sincero conmigo y me sentí decepcionada. Tal vez su afán de salir de allí como sea haya hecho que intentara manipularme a mí y a su padre. No lo sé».

«Para proteger mi salud mental, he decidido tomar distancia de esto. Nunca he intentado distanciarle de su padre. Yo solo he querido tener una relación con mi hijo, pero no ha sido posible», ha confesado Bronchalo.

Sobre la última conversación que tuvo con Daniel Sancho, su madre ha dicho: “Fue una videollamada que no duró mucho tiempo y en la que le dije que me sentía engañada y manipulada. Le dije que prefería no hablar con él durante un tiempo hasta que él pudiera separar la relación que yo tengo con él y la que tengo con su padre. Nunca voy a dejar de querer a mi hijo, pase lo que pase. Puedo distanciarme de él, pero mi hijo siempre va a ser mi hijo. Siento que no me quiere».

