Samuel L. Jackson confirma su regreso al universo de Marvel: «Saldrás en la siguiente»

La Casa de las Ideas quiere recuperar su esplendor cinematográfico. Para ello, aparte de fichar a estrellas actuales como Pedro Pascal, Vanessa Kirby o Ryan Gosling, el equipo de Kevin Feige va a traer de vuelta a la mayoría de los Vengadores originales, incluyendo a Steve Rogers (Chris Evans) como el Capitán América y a Robert Downey Jr. encarnando al Doctor Doom, la versión villanesca que pondrá en jaque a la reunión de superhéroes que veremos a finales de año en Vengadores: Doomsday. Las revelaciones de casting han funcionado como goteo de marketing constante; ahora, el último en sumarse a esa baraja ingente de retornos esperados es Samuel L. Jackson: el ganador del Oscar honorífico volverá a ponerse el parche de Nick Furia para Vengadores: Secret Wars.

El próximo 17 de diciembre, el antagonista al que dará vida Downey Jr. iniciará su particular conflicto bélico con el grupo liderado por Rogers y Thor (Chris Hemsworth). Aquí no aparecerá Jackson, pero tal y como ha revelado el propio actor durante la promoción de The Beast, sí que podremos verle en la secuela directa, Secret Wars.

El de Washington D. C. apareció por primera vez en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) en la famosa escena postcréditos de Iron Man (2008) en la que se hablaba por primera vez de juntar al poderoso grupo de héroes para defender la Tierra de las amenazas extraterrestres. Desde entonces, el intérprete ha aparecido en 10 entregas de la franquicia, la última de ellas, el fracaso comercial de The Marvels (2023). El mismo año también protagonizó la vilipendiada serie Secret Invasión en Disney Plus. Lo que comenzó como una referencia de liderazgo, carismática y con aristas que rehuían del maniqueísmo propio del género, terminó perdiendo fuelle dentro de la historia global de la marca. Pero eso podría cambiar y su personaje volver a tener un rol fundamental para la lucha final de Los Vengadores.

Samuel L. Jackson volverá en ‘Vengadores: Secret Wars’

En la presentación, el medio elogió su trabajo como Nick Furia, expresando que hacía tiempo que los espectadores no lo veían en una producción del estudio. Samuel L. Jackson no quiso contar cuál sería el papel, pero sí confirmó su aparición en el proyecto que verá la luz un año después de Vengadores: Doomsday.

«La próxima película… La película que viene después de esta. No tengo ni idea. (Marvel) no me ha dicho nada, aparte de: ‘No vas a salir en esta película. Saldrás en la siguiente».

La destreza de Furia y sus conocimientos sobre las diferentes amenazas que podrían enfrentar la Tierra podría ser clave para la victoria de Thor y compañía.

¿Cuándo se estrenará en cines ‘Vengadores: Secret Wars’?

Secret Wars volverá a estar dirigida por los hermanos Russo, confirmando la presencia de Los 4 Fantásticos y algunos de los nuevos rostros del futuro de Marvel, como la nueva Jean Grey, Sadie Sink. La cinta se proyectará en cines el 17 de diciembre de 2027 y marcará el desenlace de la Fase 6 del UCM.