La reflexión de Nicolas Cage (62 años) sobre el sentido de la vida: «No sé quién soy. Pero sé que lo que me mantiene vivo es el control»

El actor Nicolas Cage ha protagonizado a lo largo de su carrera cinematográfica más de 100 películas entre las que destacan Leaving Las Vegas, El ladrón de orquídeas, Arizona Baby, Corazón salvaje, Con Air, La roca o Cara a cara. Por su papel de guionista alcohólico en la inolvidable Leaving Las Vegas obtuvo en 1996 su primer y único Óscar, aunque estuvo a punto de ganar otro por su doble papel de Charlie y Donald Kaufman en la comedia dramática El ladrón de orquídeas en 2003. Especializado en papeles complejos, una de las frases que se le atribuyen sobre el sentido de la vida es la que pronunció su personaje en la película dramática Joe en 2013: «No sé quién soy. Pero sé que lo que me mantiene vivo es el control». Con esta reflexión el personaje confesaba que, aunque en ocasiones no estaba seguro de su identidad, sabía que lo que le mantenía con vida era la disciplina o al dominio de sus impulsos.

La cinta dramática Joe se estrenó en 2013 y fue dirigida por David Gordon Green. Estaba basada en la novela homónima de 1991 del escritor Larry Brown y el actor Nicolas Cage interpretó el papel de Joe Ransom un exconvicto que trabaja como capataz de una cuadrilla forestal. Su vida cambia totalmente cuando conoce a Gary, un chico de 15 años que trabaja para mantener a su familia mientras que sufre los ataques violentos de su padre alcohólico. Joe intentará ayudar y proteger a este joven, aunque esto significo arriesgar su vida.

Los primeros pasos del actor en el mundo del cine

El actor Nicolas Cage nació en la localidad californiana de Long Beach el 7 de enero de 1964. El actor es sobrino del director Francis Ford Coppola y su debut en el cine tuvo lugar con un pequeño papel en Fast times at Ridgemont High con Sean Penn en 1982. Aunque intentó ser uno de los protagonistas de la película Rebeldes de Coppola, no lo logró y se lo dieron a Matt Dillon. Un año después Cage fue elegido para el papel de adolescente problemático en la cinta La ley de la calle (1983).

A partir de ese momento fue logrando diversos papeles en películas como en La chica del valle (1983), Adiós a la inocencia (1984), Cotton Club (1984), Birdy (1984), Peggy Sue se casó (1986) dirigida por Coppola y Arizona Baby (1987). Ese mismo año se estrenó la comedia romántica Hechizo de luna que el actor protagonizó junto a Cher y que se convirtió en un gran éxito en la taquilla de los cine. En 1989 protagonizó la cinta El beso del vampiro.

Los años del triunfo para Nicholas Cage

En los años noventa Nicolas Cage protagonizó tres películas con las que se consagró como actor: Corazón salvaje (1990) de David Lynch junto a la actriz Laura Dern, Leaving Las Vegas (1995) por el que recibió como ya hemos comentado el Óscar al Mejor Actor y Al límite (1999) dirigida por Martin Scorsese.

Otras cinta en las que participó Cage: el drama italiano Tiempo de matar (1990), Pájaros de fuego (1990), el thriller erótico Zandalee (1991), Luna de miel para tres (1992), Red Rock West (1993), Te puede pasar a ti (1994), Atrapados en el paraíso (1994), El sabor de la muerte (1995), Ojos de serpiente (1998), City of Angels (1998) y Asesinato en 8mm (1999), entre otras.

Además el actor se hizo famoso por protagonizar tres películas de acción producidas por Jerry Bruckheimer que se convirtieron en un éxito: La Roca (1996) junto al conocido actor Sean Connery, Con Air (1997) en la que da vida al Cameron Poe que tendrá que defender un avión repleto de convictos peligrosos secuestrado en pleno vuelo y Cara a cara (1997) junto con John Travolta.

En la primera década de los 2000 el actor protagonizó películas como El ladrón de orquídeas (2002) por la que obtuvo su segunda nominación al Óscar, el drama criminal Los impostores (2003), La búsqueda (2004) y El señor de la guerra (2005).

A partir de 2010 el actor tuvo problemas financieros y es imposible nombrar todas las películas en las que participó porque fueron muchísimas. Entre ellas destacan las siguientes: Kick-Ass (2010) en la que interpretó el papel del superhéroe amateur «Big Daddy», el drama Joe y el thriller Mandy (2018).

En esta última década el actor ha seguido participando en un gran número de producciones como Pig (2021), El insoportable peso de un talento descomunal (2022), El cazador de búfalos (2022), Renfield (2023), Un plan de retiro (2023), Arcadian (2024), The Surfer (2024) y Gunslingers (2025), entre otras. La última vez que le hemos visto ha sido en la cinta The Carpenter’s Son en 2025 donde encarna a un padre protector y severo.

Aunque el actor confirmó cuando cumplió 60 años que iba a reducir su número de rodajes, pero entre sus próximos proyectos están las cintas Lords of War, la esperada secuela de El señor de la guerra que se estrenará en 2027 y Spider-Man: Beyond the Spider-Verse que también llegará a las salas de cine el próximo año. Aunque siempre ha estado centrado en el cine, Cage participará en la próxima temporada de la serie dramática policial True Detective en HBO. Estaremos muy atentos a su participación en esta nueva serie.