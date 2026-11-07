Paolo Genovese, director de cine: «A veces, las mentiras que nos contamos nos ayudan a sobrevivir»

Nacido en Roma en 1966, Paolo Genovese ha sido descrito a menudo por la crítica como el «psicólogo» del cine italiano. Entre otras cosas, porque su identidad visual y narrativa se ha construido en base a comedias dramáticas de espacios cerrados y situaciones cotidianas. De hecho, él es la mente detrás de Perfectos desconocidos, la cinta de escenario único que ha logrado convertirse en menos de una década en el largometraje con más remakes de la historia del séptimo arte, teniendo hasta 24 versiones de países tan diferentes como China, Grecia o España, donde la historia corrió a cargo de Álex de la Iglesia. Una obra que explica a la perfección la esencia de Genovese, traducida en una de sus frases y reflexiones más ocurrentes:

«Podemos pasar toda la vida con alguien y seguir priorizándonos a nosotros mismos. A veces, las mentiras que nos contamos nos ayudan a sobrevivir».

Paolo Genovese estrena nueva película: ‘Il rumore delle cose nuove’

Sin todavía una fecha de estreno oficial en España, Paolo Genovese proyectará el próximo 12 de noviembre en el Festival de Cine de Roma su última película, Il rumore delle cose nuove (El ruido de las cosas nuevas), una cinta que hace acopio de algunos de los temas más repetidos de su cine.

La historia se ambienta en la Milán contemporánea, donde la vida de tres parejas, marcadas por sus profundas crisis emocionales, va a cambiar por completo debido a un encuentro fortuito, viéndose obligados a confrontar directamente sus secretos más oscuros y arrastrando una reacción en cadena que «cambiará sus destinos para siempre».

Tal y como revela su reciente entrevista para la versión italiana de Vanity Fair, Genovese, charlando con la periodista Stefania Saltalamacchia, esta le preguntó al realizador sobre qué mentiras eran las más peligrosas, teniendo en cuenta su experiencia creando personajes que conviven constantemente con ellas:

«Las que contamos a los demás, para permanecer ocultos, nos obligan a menudo a comportamientos que no querríamos. Las que nos contamos a nosotros mismos, en cambio, a veces nos resultan cómodas, nos permiten incluso sobrevivir, hasta que nos vemos obligados a mirarlas de frente».

La filmografía de Genovese está repleta de parejas en crisis

En la entrevista, Saltalamacchia también le preguntó a Genovese por la cantidad de parejas que hay en su cine y que se sienten en la encrucijada de decidir si van a seguir juntas o no.

«Estar juntos a los 20 años es una cosa, a los 30 otra, a los 40 otra distinta. Con el tiempo cambiamos, y no siempre en la misma dirección que la persona que tenemos al lado (…) Si sigues teniendo estima por la persona con la que estás, y ella por ti, eso puede mantener unido muchísimo», relataba el director.