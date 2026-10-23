Otro fracaso de TVE: ‘Al cielo con ella’ con Henar Álvarez regresa a La 2 tras la caída de audiencia en La 1

La fórmula no ha funcionado. En abril, Al cielo con ella se estrenó en La 1 después de estar varios meses en La 2 de TVE. El ente público quería que esta fuera su gran apuesta para el late night de su cadena principal, pero, finalmente, el programa de humor y entrevistas presentado por Henar Álvarez —la misma que fue denunciada por «promocionar el asesinato a hombres»— no ha cumplido con lo esperado y volverá a La 2 el próximo domingo 1 de noviembre.

El estreno de Al cielo con ella tuvo lugar el 24 de noviembre de 2024 en RTVE Play, la plataforma digital de la corporación pública. Su buena acogida inicial favoreció su posterior llegada a la televisión convencional. En septiembre de 2025, el espacio comenzó a emitirse en La 2, donde más o menos se consolidó. Uno de sus mejores resultados en esta etapa se produjo el 12 de octubre de 2025, cuando alcanzó un 5,2 % de cuota de pantalla y 557.000 espectadores (en una cadena que ronda el 3,5 % de media, no está mal).

El 7 de abril de 2026, Al cielo con ella se estrenó en La 1, en horario de máxima audiencia, con una entrevista a la cantante Shakira, acompañada de Rossy de Palma y Sergio Dalma. Esta primera emisión consiguió 1.044.000 espectadores y un 12,1 % de cuota de pantalla, su mejor resultado en televisión hasta la fecha.

Sin embargo, el traslado a La 1 también puso a prueba la capacidad del espacio para mantener sus resultados en una cadena generalista. Tras un estreno muy destacado, las audiencias fueron descendiendo durante octubre de 2026. El 6 de octubre reunió a 731.000 espectadores y obtuvo un 10,5 % de cuota, mientras que el 20 de octubre registró 489.000 espectadores y un 6,7 %.

Recordemos, además, que desde su programa Henar Álvarez no ha respetado la neutralidad que ha de tener una cadena pública y ha hecho campaña para el 29-N con dardos hacia el PP y guiños a la izquierda.

Es por todo esto que este viernes 23 de octubre, RTVE ha mandado un comunicado para anunciar que Al cielo con ella regresa a sus raíces en La 2, donde podrá verse a partir del domingo 1 de noviembre.

La cadena pública anuncia que ese día Lola Herrera visitará el programa para hablar de su último trabajo, Camino a la Meca, en la que interpreta a una mujer, Helen Martins, que reivindica su libertad y derecho a elegir su propia vida. La actriz repasará con Henar una trayectoria que abarca más de siete décadas de teatro, cine y televisión, con personajes míticos como Carmen Sotillo de Cinco horas con Mario.

Henar Álvarez hablará también con la camaleónica Blanca Portillo, una de las actrices más versátiles y respetadas de la escena española. Ganadora del Goya a mejor actriz protagonista por Maixabel.