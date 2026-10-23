Más allá de ‘Sentido y sensibilidad’: estas son las 5 mejores adaptaciones del universo literario de Jane Austen que puedes encontrar en el streaming

Este fin de semana, los cines vuelven a recibir la adaptación de la que es, sin ningún tipo de duda, la reina de los dramas de época. Sentido y sensibilidad de Jane Austen aterriza en la cartelera española con críticas positivas hacia el trabajo de Georgia Oakley (Blue Jean) y el ejercicio actoral de una Daisy Edgar-Jones que parece haber nacido para encarnar a Elinor. Pero, si los fans de la escritora británica se quedan con ganas de más después de ser testigos de los problemas económicos y amorosos de las hermanas Dashwood, aprovechando la ocasión, hoy traemos una lista con las 5 mejores adaptaciones disponibles en el streaming que harán las delicias de los fans de la célebre autora:

5 adaptaciones de Jane Austen en el streaming que merecen la pena

1. ‘Orgullo y prejuicio’ (1995)

No, no nos referimos a la versión de Joe Wright con Keira Knightley, sino a la miniserie de 6 episodios de la BBC que tuvo a Jennifer Ehle y Colin Firth como Lizzie y Darcy. Para muchos, el trabajo del director Simon Langton y el guionista Andrew Davies representa el acercamiento más acertado del audiovisual al universo literario de Austen.

¿Dónde está disponible? Prime Video

2. ‘Emma’ (2020)

Si el serial de la BBC es la adaptación más fiel de la autora, Emma posiblemente tenga el honor de ser la más elegante. Un logro increíble, sobre todo viniendo de una realizadora como Autumn de Wilde, la cual ha dedicado toda su carrera a la dirección de videoclips de grupos como Florence + the Machine. Con una pletórica Anya Taylor-Joy en el papel protagonista, el guion corrió a cargo de la novelista más joven en ganar el prestigioso Premio Booker, Eleanor Catton.

¿Dónde está disponible? Netflix

3. ‘Miss Austen’ (2025)

También producida por la BBC, esta aproximación del libro de Gill Hornby no retrata ninguna historia creada por Jane Austen, sino que refleja su propia vida y la de su hermana, Cassandra. A lo largo de cuatro capítulos, la trama sigue los pasos de esta última en un viaje para recuperar la correspondencia de la propia Austen, explorando los lazos familiares entre ambas más allá del mito literario.

¿Dónde está disponible? Movistar Plus

4. ‘Más fuerte que el orgullo’ (1940)

En la lista también tenemos espacio para versiones mucho más libres que el despliegue académico y a menudo demasiado solemne que posee la BBC.

El guion fue escrito por Aldous Huxley y Jane Murfin, los cuales le dieron un carácter romántico y hollywoodiense al material primigenio de ‘Orgullo y prejuicio’. Aunque no sea especialmente fiel, los diálogos son ágiles y divertidos, gracias en parte a la gran química que despiertan sus dos estrellas, Greer Garson y Laurence Olivier.

¿Dónde está disponible? Prime Video

5. ‘Sanditon’ (2019)

Con 3 temporadas y 20 episodios, este drama histórico parte del argumento de la última novela inacabada de Jane Austen. El nombre hace referencia a un pueblo de pescadores que se está transformando en un balneario de moda. Bajo ese contexto se nos presenta a Charlotte Heywood, una mujer liberal que arde en deseos de reinventarse.