Marta Prats, la desconocida hija de Matías Prats, debuta en televisión y se deja «liar» para hablar de su padre

Durante décadas, el apellido Prats ha sido sinónimo de rigor informativo, personalidad comunicativa y cercanía con el espectador. Tres generaciones -Matías Prats Cañete, Matías Prats Luque y Matías Prats Jr.- han convertido la profesión periodística en una tradición familiar. Sin embargo, dentro de esta estirpe mediática siempre existió una excepción silenciosa: Marta Prats Chacón. A sus 38 años, la hija del histórico presentador de Antena 3 Noticias rompió por primera vez su hermetismo para debutar ante las cámaras en La Mesa, el espacio nocturno conducido por Cristina Pardo en Antena 3.

Su aparición en el late night sorprendió tanto a los espectadores como a su propio entorno. Lejos de responder a un cambio de rumbo profesional, su presencia en el plató fue fruto de la cercanía personal con la presentadora del programa. Según relató la propia protagonista, su familia le preguntó cómo se había dejado «liar» por Cristina Pardo: «Digo ‘pues así de fácil, me senté un día con ella a tomar algo y aquí he acabado’».

Herederos de apellidos ilustres

Para su estreno televisivo, Cristina Pardo diseñó una tertulia centrada en analizar cómo condiciona la vida personal y laboral llevar un apellido célebre. Marta compartió confidencias junto a otros rostros acostumbrados a convivir con la sombra de figuras icónicas de la cultura y el deporte español: la actriz Elena Furiase (hija de Lolita Flores) -que fue compañera de clase en el colegio de Marta Prats-, la periodista Andrea Quintero (hija de Jesús Quintero), el ex piloto Fonsi Nieto (sobrino del mítico Ángel Nieto) y Susana Guasch (hija de Tomás Guasch). A ellos se sumó Máximo Huerta.

«Lo que yo siento es orgullo y admiración. Y al final, los Matías Prats de la tele no son los de casa; al final me quedo con una educación y unos pasos a seguir totalmente normales», explicó Marta Prats. No obstante, también demostró honestidad al reflexionar sobre las ventajas que habría tenido de haber elegido el mismo oficio que su padre, su abuelo y su hermano: «Seguro que mi apellido me habría abierto puertas si me hubiera dedicado a lo que ellos se dedican, pero yo lo tenía claro desde el primer momento». Su camino estaba fuera de las redacciones.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando la dirección del programa sorprendió a la debutante con un vídeo grabado por su padre. El comunicador confesó su asombro al verla frente a los focos: «Enorme sorpresa la que me llevo al saber que habéis convencido a mi hija Marta para que se siente con vosotros en La Mesa. Siempre ha sido muy reticente con los temas relacionados con la televisión. Nunca ha querido salir». En su mensaje, el presentador destacó la independencia de su hija, y subrayó que nunca ha buscado el reconocimiento ajeno ni se ha valido de su apellido para abrirse paso, y bromeó sobre cómo cambió su actitud hacia la fama con el paso de los años: de presumir de él en el patio del colegio cuando era niña a pedirle en la adolescencia que aparcara a 500 metros para evitar miradas.

Marta correspondió al gesto compartiendo algunas de las lecciones vitales que marcaron su crianza. Recordó con cariño la máxima que su padre siempre le repitió en el ámbito personal -«haz el bien sin mirar a quien y recibirás lo mismo»- y evocó el consejo que recibió cuando le comunicó que no estudiaría Periodismo, cuando la animó simplemente a levantarse cada mañana feliz con su trabajo. Además, cumplió con una de las peticiones que su padre le hizo en el vídeo: rendir homenaje a su abuela paterna, Emilia Luque, a quien definió con emoción como una mujer que «fue pionera en la radio de Málaga».

Quién es Marta Prats

Nacida en febrero de 1988 del matrimonio entre Matías Prats y Maite Chacón, Marta Prats orientó su formación hacia la vocación social y educativa. Se licenció en Magisterio y dio sus primeros pasos laborales vinculados a la Educación Especial y la atención a personas con discapacidad. Posteriormente, redirigió su trayectoria hacia el ámbito corporativo y los Recursos Humanos.

En el plano personal, mantiene la misma discreción. En septiembre de 2021 contrajo matrimonio en Madrid, y tiene dos hijos. Precisamente, la faceta del veterano periodista como abuelo dejó una de las anécdotas más tiernas de la velada. Tras rememorar cómo su padre siempre sacaba tiempo para estar con ella y su hermano, pasara lo que pasara y pese a trabajar de lunes a domingo entre informativos y deportes, Marta dibujó una estampa inédita del comunicador en la intimidad familiar: «Ahora con los nietos es exactamente igual. Si le ves tirado en el suelo, rodeado de pelotas, digo: ‘Madre mía, papá, quién te ha visto y quién te ve’. Está muy en forma».