‘El Marqués 1985’: el ‘thriller’ español basado en hechos reales que arrasa en Prime Video y planta cara a dos superproducciones internacionales

La ficción española ha asestado un golpe de autoridad en Amazon Prime Video, en un campo de batalla en el que compite de tú a tú con una gran producción internacional y una superproducción, también extranjera. Lo ha hecho con El Marqués 1985, que ha entrado con una fuerza arrolladora en la plataforma de streaming y se ha posicionado en el podio de lo más visto, junto a la serie Carrie, de Mike Flanagan, y La lista final, protagonizada por Chris Pratt.

La producción de Unicorn Content ha necesitado apenas un puñado de horas para convertirse en uno de los tres títulos más vistos del catálogo de Prime Video desde que entrara en la plataforma el pasado sábado, 24 de octubre. Su vertiginoso ascenso demuestra el tirón que conserva el sello de la franquicia iniciada con su predecesora, así como el apetito del público por producciones nacionales adultas y arraigadas en pasajes oscuros de nuestro pasado reciente.

El Marqués 1985 demuestra cómo se puede construir un thriller dramático sin caer en el trazo grueso. La miniserie destaca por su ambientación, con una fotografía que logra capturar la atmósfera abrasiva y vertiginosa de la España de mediados de los ochenta, a la vez que huye de la nostalgia edulcorada, para retratar el contraste entre el brillo de la Movida y las sombras que acechaban en la trastienda institucional.

El ritmo narrativo está perfectamente medido; cada capítulo añade una capa de tensión sin sacrificar el desarrollo orgánico de sus personajes. En el plano interpretativo, el reparto sostiene con aplomo el peso de un guion ágil, repleto de matices morales donde no existen los héroes pulcros ni los villanos de dos caras. El Marqués 1985 articula una denuncia social incisiva a través de los mecanismos del entretenimiento de calidad: engancha por su pulso delictivo y policial, pero permanece en la memoria del espectador por su aguda disección de la impunidad y el poder.

Detrás de la serie late un episodio de la crónica negra española que conmocionó a toda una generación. Si la entrega original exploró los ecos del trágico quíntuple asesinato de Los Galindos, en 1975, El Marqués 1985 traslada la acción una década después para vertebrar su trama alrededor de la misteriosa desaparición de Santiago Corella, alias El Nani, un atracador de joyerías y uno de los delincuentes más conocidos del país.

El Nani ya había sido detenido en varias ocasiones y había estado en prisión cuando fue arrestado en 1983 por un atraco en el que se descubrió, una vez desaparecido, que no había estado implicado. Todo apunta a que murió en la Dirección General de Seguridad después de ser torturado para que confesara el paradero de las joyas de las que los policías habrían querido apropiarse.

Según se pudo saber más tarde, algunos agentes conformaron una red mafiosa que actuaba con total impunidad, y se ponían de acuerdo con delincuentes a los que daban vía libre para atracar establecimientos a cambio de repartirse el botín. Trabajaron, entre otros, con algunos de los criminales más peligrosos del momento, como el Asesino de Nochevieja, al que en 1986 interceptaron en un taxi en la plaza Neptuno de Madrid y mataron con varios tiros a bocajarro. Lo habían seguido varios coches policiales para, afirmaron, evitar un asalto que iba a cometer. Fue uno de los testigos que se quitaron de encima.

Su asesino fue identificado como José María Pérez Gutiérrez, alias Cartago, uno de los policías de la mafia, implicado también en la desaparición de El Nani. Según la versión de los condenados, lo llevaron a un descampado de Vicálvaro para que les indicara dónde había escondido unas armas, momento que El Nani habría aprovechado para huir. Nunca se le dio credibilidad a ese testimonio. Tampoco se encontró jamás a El Nani, que fue declarado fallecido tras 10 años en paradero desconocido.

Versiones sobre su paradero

Se sugirió que El Nani huyó a Francia o México, aunque la acusación apuntó que esta información respondía a las «maniobras de distracción» de los acusados. También se barajó que el cuerpo se hubiera arrojado a la presa de Guadalén (Madrid) y, más tarde, al pantano de Puente Nuevo (Córdoba), pero los equipos de búsqueda no encontraron nada.

Por otro lado, Federico Venera, un joyero ex confidente de la policía y clave en el caso de El Nani, indicó en la investigación periodística Dossier negro que oyó a los agentes decir que «durante los interrogatorios se les había quedado muerto y no les había quedado más remedio que deshacerse del cuerpo». Según su testimonio, lo enterraron en Vicálvaro y cubrieron sus restos con cal viva.

El Marqués 1985 toma esta inconclusa intriga real como motor dramático, y convierte las pesquisas periodísticas en un espejo de las grietas que aquejaban al sistema de la época. El resultado es una serie nacional que compite de tú a tú por el liderazgo de Prime Video contra un título como Carrie, firmada por el maestro del terror Mike Flanagan y respaldada por Stephen King, y contra la superproducción La lista final, la original de Amazon MGM Studios que ha estrenado su segunda temporada y cuenta con la ventaja de un público ya fidelizado.