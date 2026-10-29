José Luis García Sánchez, director de cine: «Somos una generación jodida porque no nos dejaban hacer lo que queríamos, y cuando por fin podemos hacerlo, ya está pasado de fecha»

El pasado domingo, el cine español vivió una noticia terrible: el director José Luis García Sánchez fallecía a los 85 años. Padre del también cineasta Víctor García León (Altas capacidades), el salmantino ganó dos premios Goya al mejor guion por Belle Époque (1992) y Tirano Banderas (1993). Aunque su mayor reconocimiento internacional fue conquistar la Berlinale con el Oso de Oro a la mejor película por Las truchas (1978), ex aequo con Las palabras de Max y el cortometraje Ascensor, las tres españolas. Pero además de su talento con la pluma y su visión de realizador, García Sánchez era uno de esos ingenios rápidos que siempre promueven una conversación interesante, dejando por el camino reflexiones profundas. En una de sus últimas apariciones públicas habló precisamente de la muerte y de cómo su generación fue privada de numerosas libertades para después, ser demasiado mayores ya para vivir dichos privilegios como toca.

La cita que traemos hoy proviene de su última participación en una pieza audiovisual. Concretamente, en el documental La memoria del cine, donde Fernando Méndez-Leite conversa con el propio García Sánchez, hablando de varios temas trascendentales cargados de nostalgia y relacionados directamente con sus trayectorias. José Luis García Sánchez dirigió su última película en 2011, adaptando la novela de su amigo Rafael Azcona, Los muertos no se tocan, nene. Sin embargo, y lejos de retirarse del todo, continuó activo en otras facetas de la industria española como el Proyecto Memoria Colectiva del Cine Español y en clave de docencia y asesoramiento a los guiones de su hijo.

José Luis García Sánchez, sobre su generación: «Ahora o haces cine con las televisiones o no hay cine»

En el mencionado documental, Ménde-Leite le preguntó al director si pensaba en la muerte. A lo que este le respondió: «Yo no, pero ella sí piensa en mí». Cualquiera de sus rápidas respuestas podría enmarcarse en el contexto de un diálogo de una obra maestra, sin nada que envidiar a la retórica de otros cineastas más conocidos como Woody Allen.

Eso sí, la cita que traemos hoy, que explica las diferencias de hacer cine de su tiempo con la época actual, fue recogida en una entrevista en El País, hace una década, en un reportaje titulado ‘El agitador imparable’ de Diego Galán:

«Ahora o haces cine con las televisiones o no hay cine, y estas no quieren directores, sino que las películas las dirija alguien que no opine, que no joda la marrana. No nos necesitan, ¿no has visto que los mayores no hacemos ninguna película? Somos una generación jodida porque no nos dejaban hacer lo que queríamos, y cuando por fin podemos hacerlo, ya está pasado de fecha».

¿Dónde podemos ver los mejores trabajos de José Luis García Sánchez?