Jack Nicholson, actor: «Vamos tan rápido como nos sea posible, en una carrera contra el tiempo hasta que nos quedamos sin dinero»

El actor Jack Nicholson ya tiene 89 años y, aunque nunca ha anunciado su retirada, dejó de trabajar en el mundo del cine de manera paulatina. La última vez que le pudimos ver en una película fue en 2010 en la cinta ¿Cómo sabes si…? (How Do You Know), la cual no funcionó bien en la taquilla de los cines. El actor protagonizó durante su carrera cinematográfica más de 60 películas entre las que destacan Chinatown, Alguien voló sobre el nido del cuco, El resplandor, La fuerza del cariño, Batman, Algunos hombres buenos o Mejor… imposible. Aunque el actor no ha explicado nada en estos años, parece ser que perdió interés por actuar por el fracaso comercial de su última cinta y también que tenía ya cierta dificultad para memorizar los guiones. Una de las frases con la que sorprendió a sus seguidores durante su vida fue la siguiente: «Vamos tan rápido como nos sea posible, en una carrera contra el tiempo hasta que nos quedamos sin dinero».

Con esta reflexión el actor advertía de cómo funcionaba la sociedad actual en la que todos vivimos estresados intentando trabajar y conseguir recursos financieros. Cuando nos volvemos a quedar sin ellos, empieza a funcionar la rueda y volvemos a la carrera contra el tiempo. Quizás esta frase esté relacionada con la producción de proyectos cinematográficos en los que hay que volcarse para conseguir financiación para el proyecto y en cuanto se termina hay que empezar de nuevo a recaudar fondos para uno nuevo.

Los primeros pasos de Jack Nicholson en el mundo del cine

El conocido actor nació el 22 de abril de 1937 en Nueva Jersey y su interés por el mundo del cine comenzó cuando comenzó a trabajar como auxiliar administrativo en el departamento de animación de la Metro-Goldwyn-Mayer. Allí comenzó a interesarse por la interpretación y empezó a estudiar arte dramático en el Players Ring Theatre, donde conoció al actor James Coburn y al director y productor Roger Corman, el cual sería muy importante para su carrera.

Su debut como actor fue en la película The Cry Baby Killer (1958), dirigida por Jus Addiss y producida por Roger Corman. Pero la película por la que se le empezaría a conocer es Easy Rider (1969), gracias a la cual obtuvo su primera nominación al Óscar. Además, Nicholson comenzó a interesarse por la dirección e hizo sus primeros pinitos en la producción El terror.

A partir de ese momento logró participar en películas como Mi vida es mi vida (1970), El último deber (1973) y Chinatown (1974) y sus papeles le valieron nominaciones al Óscar. El éxito le llegaría a este actor en 1975 gracias a su genial e inolvidable interpretación del papel del paciente de un hospital psiquiátrico Randle McMurphy en Alguien voló sobre el nido del cuco con la que obtuvo el Óscar a Mejor actor. Este papel marcaría para el actor un antes y un después en su carrera en este sector.

La trayectoria del actor en el mundo del cine

A partir de ese momento la carrera del actor fue imparable y Jack Nicholson recibió varias nominaciones al Óscar a Mejor actor por sus interpretaciones en las películas Rojos (1981), El honor de los Prizzi (1985), Tallo de hierro (1987), Algunos hombres buenos (1992) y A propósito de Schmidt (2002). Además de por Alguien voló sobre el nido del cuco, obtuvo el Óscar a Mejor actor y Mejor actor secundario por sus papeles en las cintas Mejor… imposible (1997) y La fuerza del cariño (1983), respectivamente.

Entre sus mejores interpretaciones en los años ochenta destacan las de El resplandor en 1980 de Stanley Kubrick, en la que sorprendió a todos sus seguidores con ese complejo papel, Rojos en 1981, La fuerza del cariño en 1983, El honor de los Prizzi en 1985, Las brujas de Eastwick en 1987, Ironweed en 1987 y Batman en 1989.

Además, en los años noventa el actor triunfó con sus papeles en las películas Los dos Jakes en 1990, Hoffa en 1992, Algunos hombres buenos también en 1992, Lobo en 1994, Cruzando la oscuridad en 1995, Sangre y vino en 1996, Mars Attacks! en 1996 y Mejor… imposible en 1997, por lo que obtuvo también un Óscar.

En su última etapa el actor siguió trabajando en distintas producciones con un ritmo más pausado entre las que destacan las siguientes: El juramento en 2001, A propósito de Schmidt en 2002, Cuando menos te lo esperas en 2003, Infiltrados en 2006 y Ahora o nunca en 2007. Como ya hemos comentado, la última vez que le vimos en una pantalla fue en la cinta ¿Cómo sabes si…? en 2010 y, aunque el actor no ha hecho ningún comunicado anunciando su retirada, no volvió a aceptar ningún papel y fue poco a poco alejándose de la profesión a la que se había dedicado toda su vida.