Fernando Trueba: «A muchos les ha destruido el éxito por lo que hay que mantenerse normal y en tu sitio»

Niño Josele publica el 9 de octubre Bajañí, el disco que toma su nombre de la palabra que designa a la guitarra en caló y que recoge el viaje musical que el guitarrista almeriense ha protagonizado junto a Fernando Trueba, director de la película homónima que da origen al proyecto y que se estrenará el próximo mes de enero. Desde COOL hemos hablado tanto con el cineasta como con el músico sobre el poder del arte, el crecimiento personal y el éxito.

Tanto el álbum como la película atraviesan Andalucía, Madrid, Nueva York y Brasil para poner en diálogo el flamenco, el jazz y la música brasileña, con la guitarra de Niño Josele acompañada por Caetano Veloso, Ron Carter, Rubén Blades, Kenny Barron, Marisa Monte, Estrella Morente, Soleá Morente o la formación Artemis.

Trueba y Niño Josele llevan más de dos décadas colaborando, desde Lágrimas negras —con Bebo Valdés— hasta Paz, Española, Amar en paz, Chano & Josele y Rumba de la isla, además de películas como Calle 54 o El milagro de Candeal. Bajañí, dice el director, elude la idea de fusión: para él, «la música es el verdadero esperanto».

El viaje empieza en Almería, donde el guitarrista vuelve al paisaje que le vio crecer; sigue en Madrid, donde dialoga al piano con su hijo, José Heredia El Gato, y donde la voz de Enrique Morente se cruza con la de sus hijas Estrella y Soleá; continúa en Nueva York, con Kenny Barron, Ron Carter, Rubén Blades y Artemis; y concluye en Brasil, junto a Marisa Monte, Caetano Veloso y la Banda Mantiqueira.

«Nos lo hemos pasado como enanos»

La amistad entre Trueba —ganador del Oscar a mejor película internacional por Belle Epoque y nominado por la cinta animada Chico y Rita— y Niño Josele se remonta al año 2000, cuando el cineasta estaba terminando su mítico documental Calle 54.

Desde entonces, ambos han querido hacer un proyecto juntos: «Hemos estado años soñándolo, hablándolo, manoseándolo, discutiendo quién podríamos meter y cómo lo haríamos y tal. Además es un proyecto muy fuera del mercado habitual. Tardamos, pero encontramos a una productora andaluza, Womack, y bueno, ellos han hecho posible el proyecto y ha sido una felicidad poderlo hacer. Empezamos robando la parte de Nueva York, luego la parte de España, luego la parte de Brasil y nos lo hemos pasado como enanos.», nos confiesa Trueba sobre Bajañí, una cinta que recoge el encuentro de Niño Josele con varios artistas de otras partes del mundo con la guitarra española como vehículo universal y centro de todo.

«Los diálogos son la música»

Tan solo en los dos primeros minutos de la cinta hay unas líneas de diálogo en las que Trueba explica su relación con Niño Josele y la necesidad de hacer esta película juntos. Lo demás son números musicales:

Trueba explica que: «Los diálogos son la música. ¿Sabes? Son los diálogos de Josele con Kenny Barron, de Josele con La Morente, de Josele con su hijo, con Rubén Blades, con el otro, con Caetano Veloso. Para mí es un diálogo constante, pero en otra, en musical. Quería que ese fuera el guion de la película, que esas fueran las escenas, las secuencias. Y en cada una el personaje principal se encuentra con otros».

Una experiencia sensorial

El oscarizado cineasta confiesa cuál era la idea primordial a la hora de encarar este proyecto: «Yo veía la película como una experiencia para los sentidos, ¿sabes? Yo quería que fuera una película directa al corazón, a las sensaciones, a los sentimientos, a esas cosas que nos da la música, que una canción te puede hacer llorar o una música te puede hacer estremecerte o te puede hacer que se te llene el pecho como de emoción o de tristeza, o de lo que sea».

Un consejo para los Javis ante el Oscar

Tener delante a Trueba impone. Es historia de nuestro cine y es por ello que le pregunto por su Oscar y sobre La bola negra, la película de los Javis que tiene muchas papeletas de estar nominada este año a los premios más importantes del cine.

¿Tiene algún consejo Trueba para Javier Ambrossi y Javier Calvo? «Yo no doy consejos. Yo creo que aquí (en España) siempre ha habido cosas estupendas y las hay ahora y las seguirá habiendo, ¿no? Y está muy bien, o sea, que lo disfruten. El consejo que le doy es que lo disfruten, que no se agobien y disfruten.»

Cuando le pregunto a Trueba si los premios son importantes, el cineasta contesta: «Obviamente son buenos porque te ayudan en tu trabajo, en tu carrera, en darte a conocer a más gente y tal, pero tienen su lado malo también, que es que te los creas. No es una broma, a mucha gente le han destruido los premios o el éxito, entonces lo que tiene que hacer uno es mantenerse normal en tu sitio».