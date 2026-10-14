Es un clásico de 1993 y lo han considerado uno de los «mejores thrillers de todos los tiempos»

Si hay una película por la que todos recordamos al actor Harrison Ford es por el thriller El fugitivo. El actor bordó el papel de un doctor que es acusado injustamente de la muerte de su esposa y tiene que huir para descubrir quién la ha matado y para limpiar su nombre. Esta cinta de acción que se estrenó en 1993 es considerada para muchos uno de los mejores thrillers de todos los tiempo. El fugitivo fue dirigida por Andrew Davis y está basada en una serie homónima que triunfó en los años sesenta creada por Roy Huggins que fue emitida por primera vez entre 1963 y 1967 por la cadena de televisión ABC y tuvo 120 episodios. Una película que ha resistido muy bien el paso del tiempo y que está protagonizada por los actores Harrison Ford que da vida al atribulado Richard Kimble y Tommy Lee Jones que interpreta el papel del alguacil adjunto Samuel Gerard.

Este thriller es considerado para muchos uno de los mejores thrillers de todos los tiempos. El American Film Institute clasificó a la película El Fugitivo en el puesto número 33 en la lista de las 100 películas estadounidenses más emocionantes. Además, es la tercera película de los años 90 mejor posicionada en la lista, detrás de las cintas El silencio de los corderos (1991) y Titanic (1997). Una película que si todavía no la has visto y te gustan los thrillers pueden ver en alquiler en las plataformas de streaming Prime Video o Apple TV.

¿De qué trata la película El fugitivo?

Esta película cuenta la historia del doctor Richard Kimble, el cual es acusado injustamente del asesinato de Helen, su esposa, en su lujosa vivienda ubicada en un elegante barrio de Chicago. El doctor es acusado por una grabación telefónica efectuada por el departamento de Emergencia de la Policía en la que ella menciona su nombre, aunque también hay indicios que apuntan a un misterioso hombre manco. Richard Kimble es condenado a la pena capital aunque él sigue afirmando que es inocente.

Cuando está siendo trasladado a la cárcel con otros prisioneros el autobús en el que viajan sufre un accidente provocado por los propios reclusos que están intentando escapar y cae por una ladera. El doctor Kimble logra salir mientras que los prisiones están intentando recuperarse y se sube a un tren de carga.

El doctor Richard Kimble ha decidido huir de la justicia para intentar descubrir al asesino y limpiar su nombre. Con lo que no cuenta es que un equipo de alguaciles estadounidenses, liderado por el ayudante Samuel Gerard, un detective tenaz, ha decidido perseguirle sin descanso para capturarle.

Richard Kimble en su huida va descubriendo el secreto que esconde la muerte de su esposa e intentará luchar para desenmascarar al asesino antes de que sea demasiado tarde. ¿A quién quería matar el misterioso hombre manco? ¿Logrará el doctor limpiar su nombre?

El reparto de esta película de acción

La cinta El Fugitivo está protagonizada por el actor Harrison Ford, papel que interpreta el doctor Richard Kimble, y el actor Tommy Lee Jones que da vida a Sam Gerard, el Alguacil adjunto de los Estados Unidos.

También en el reparto de esta intensa película están los actores Sela Ward que da vida a Helen Kimble, Julianne Moore a la doctora Anne Eastman, Joe Pantoliano al comisario Cosmo Renfro, Andreas Katsulas a Fredrick Sykes, Jeroen Krabbé al doctor Charles Nichols, Daniel Roebuck al comisario Robert Biggs, L. Scott Caldwell a la comisaria Erin Poole, Tom Wood al comisario Noah Newman y Jane Lynch a la doctora Kathy Wahlund.

En suma, El fugitivo es una película que nunca pasa de moda y siempre es una buena opción para los que disfrutan con las cintas de suspense y acción. Una película que ha resistido bien el paso del tiempo ya que fue estrenada en 1993 y en la que tanto Harrison Ford como Tommy Lee Jones hacen unos papeles inolvidables. Aunque solo obtuvo un Óscar Tommy Lee Jones como Mejor actor de reparto, esta inolvidable cinta obtuvo seis nominaciones incluida la de Mejor película.

Si te gustan las películas de este estilo, también te interesarán U.S. Marshals (1998), una secuela de película El fugitivo protagonizada por Tommy Lee Jones que está disponible en Netflix o Doble traición (1999) protagonizada por el mismo actor y la actriz Ashley Judd y que se puede disfrutar en la misma plataforma y en SkyShowtime. También os recomiendo la cinta Los próximos tres días (2010) en la que el actor Russell Crowe da vida a un profesor universitario cuya esposa es acusada falsamente de asesinato y que se puede ver en también en Netflix.