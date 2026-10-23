Chiqui e Ivana protagonizan una de las mayores broncas de ‘Supervivientes’All Stars 3: «¡Rastrera!»
Las concursantes se ha enfrentado en directo con Arkano como centro de la pelea
Fango, desnudos sin filtro, rupturas y un atropello cultural: la noche más salvaje y grotesca de ‘Supervivientes’
Este jueves 22 de octubre se ha vivido una de las broncas más fuertes y potentes de la historia de Supervivientes All Stars 3. Chiqui e Ivana Icardi han protagonizado una discusión en directo llena de reproches e insultos. Las que en su momento fueron buenas amigas han sacado su lado más oscuro en directo.
Durante los primeros días de convivencia en Supervivientes All Stars 3., Chiqui Martínez e Ivana Cardi hicieron buenas migas. La primera confesó que se sentía atraída por su compañero Arkano, pero el rapero la rechazó y expresó públicamente que le gustaba Ivana. Desde entonces, la convivencia entre las dos ha crecido en tensión y violencia.
El jueves 22 de octubre, durante la gala, se mostraron las imágenes de Chiqui e Ivana discutiendo en la playa. «Bájate dos tonos, nena», le decía Icardi a la murciana mientras ésta le respondía a gritos cosas como: «Eres una rastrera. Te jode que me guste este señor (por Arkano)», le respondía la rubia. Los compañeros tuvieron que separarlas para que la bronca no llegara a más.
Ya en directo, el conflicto ha continuado y todo porque a las dos les gusta Arkano, aunque Chiqui no quería admitirlo: «Cómetelo con patatas fritas», le ha gritado la ex concursante de GH a su compañera con respecto al rapero.
Los gritos no cesan entre Chiqui e Ivana🗣️🗣️🗣️
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— Supervivientes (@Supervivientes) October 22, 2026
«La gente ha escuchado la bajeza de esta persona», ha respondido Icardi, a lo que, irónico, Jorge Javier Vázquez, en plató, ha comentado: «Hombre, hablar de la bajeza de Chiqui…».
«Llevas todo el concurso metiéndote conmigo como mujer(…) A tí te importa más una lasaña que la amistad con una persona», continuaba diciendo Icardi, mientras que Chiqui lo negaba. Todo han sido gritos e insultos casi incomprensibles.
«Ella se inventa su propio reality y su propia historia. Paso ya de esta mujer. No tiene coherencia», ha dicho Ivana.
Tras la gran discusión, Jorge Javier ha querido hablar con Arkano y le ha preguntado: «¿Cuándo te ves como tercero en discordia, cómo lo vives?». «No me gusta ser objeto de todo esto ni ser el tema central de la pelea», ha contestado el concursante.
El comentario de Jorge Javier sobre la pelea entre Chiqui e Ivana😂
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