Chiqui e Ivana protagonizan una de las mayores broncas de ‘Supervivientes’All Stars 3: «¡Rastrera!»

Este jueves 22 de octubre se ha vivido una de las broncas más fuertes y potentes de la historia de Supervivientes All Stars 3. Chiqui e Ivana Icardi han protagonizado una discusión en directo llena de reproches e insultos. Las que en su momento fueron buenas amigas han sacado su lado más oscuro en directo.

Durante los primeros días de convivencia en Supervivientes All Stars 3., Chiqui Martínez e Ivana Cardi hicieron buenas migas. La primera confesó que se sentía atraída por su compañero Arkano, pero el rapero la rechazó y expresó públicamente que le gustaba Ivana. Desde entonces, la convivencia entre las dos ha crecido en tensión y violencia.

El jueves 22 de octubre, durante la gala, se mostraron las imágenes de Chiqui e Ivana discutiendo en la playa. «Bájate dos tonos, nena», le decía Icardi a la murciana mientras ésta le respondía a gritos cosas como: «Eres una rastrera. Te jode que me guste este señor (por Arkano)», le respondía la rubia. Los compañeros tuvieron que separarlas para que la bronca no llegara a más.

Ya en directo, el conflicto ha continuado y todo porque a las dos les gusta Arkano, aunque Chiqui no quería admitirlo: «Cómetelo con patatas fritas», le ha gritado la ex concursante de GH a su compañera con respecto al rapero.

Los gritos no cesan entre Chiqui e Ivana🗣️🗣️🗣️ 🏝️ #SVGala7

🔵 https://t.co/1KU6evojTY https://t.co/K9AS7w9PhU — Supervivientes (@Supervivientes) October 22, 2026

«La gente ha escuchado la bajeza de esta persona», ha respondido Icardi, a lo que, irónico, Jorge Javier Vázquez, en plató, ha comentado: «Hombre, hablar de la bajeza de Chiqui…».

«Llevas todo el concurso metiéndote conmigo como mujer(…) A tí te importa más una lasaña que la amistad con una persona», continuaba diciendo Icardi, mientras que Chiqui lo negaba. Todo han sido gritos e insultos casi incomprensibles.

«Ella se inventa su propio reality y su propia historia. Paso ya de esta mujer. No tiene coherencia», ha dicho Ivana.

Tras la gran discusión, Jorge Javier ha querido hablar con Arkano y le ha preguntado: «¿Cuándo te ves como tercero en discordia, cómo lo vives?». «No me gusta ser objeto de todo esto ni ser el tema central de la pelea», ha contestado el concursante.