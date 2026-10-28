Bill Kramer, director ejecutivo de los Oscar, asegura que los premios serán cada vez más globales: «Queremos crear una academia más diversa e inclusiva»

Han tardado lo suyo, pero los premios Oscar han dejado de ser un certamen puramente estadounidense para convertirse en una gala global que cada vez tiene más miembros fuera de las fronteras de Hollywood. Una estrategia buscada y consolidada por Bill Kramer, el director ejecutivo de la Academia, quien en una reciente entrevista ha explicado los ambiciosos caminos en los que la organización está trabajando para seguir expandiéndose, dentro de un plan en el que cada vez se busca que el espacio de los galardones sea más «diverso» e «inclusivo».

Al contrario que el proteccionismo de su presidente en la política internacional, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos mantiene en estos instantes una mentalidad global, cada vez más accesible para las visiones artísticas del resto de industrias audiovisuales. Ese es uno de los principales mensajes que Kramer ha emitido en el actual Festival Internacional de Cine de Tokio. Un evento en el que el ejecutivo ha querido expresar las intenciones del futuro de los Oscar para atraer a cineastas y autores de todo el mundo.

Bill Kramer sobre el futuro de los Oscar: «La Academia se está globalizando cada vez más»

Empezando su discurso, Kramer detalló el crecimiento sideral de miembros que actualmente no viven en territorio norteamericano. Hace una década, solo el 5% de los miembros de la Academia residían fuera de EE. UU. y ahora, esa cifra ha ascendido al 25%. «La Academia se está globalizando cada vez más en todos sus programas y, como consecuencia, se observa un gran aumento en el número de miembros que residen fuera de Estados Unidos».

Además, el director de la Academia quiso aprovechar la ocasión y su estancia en el territorio nipón para mencionar que la Academia cuenta con 70 miembros japoneses y que esperan que esa cifra crezca en los próximos años. «Todo esto forma parte de nuestro esfuerzo por crear una academia más diversa e inclusiva», explicaba.

El triunfo de ‘Parásitos’ fue un punto de inflexión

La victoria de la cinta surcoreana Parásitos en 2020 no fue sólo un hito histórico para el certamen. Para Kramer, algo cambió en ese momento. El reconocimiento a la cinta de Bong Joon-ho fue un punto de inflexión:

«Por supuesto, todos recuerdan el momento en que Parásitos ganó el premio a la mejor película. Aquello fue un punto de inflexión, o un cambio, creo, en nuestra concepción de lo que era posible con el cine global en los Oscar y esa tendencia continúa».

Y es que en la última edición de los Oscar, todas las categorías contaron con representación internacional, sin limitarse a la categoría que históricamente ha premiado a las cintas de habla no inglesa. De hecho, en la próxima edición de la alfombra roja, algunas de las favoritas son extranjeras, como la española La bola negra y la rumana Fjord.

YouTube, el próximo canal para ver los Oscar

La última pieza del plan para expandir la marca pasa por la retransmisión en abierto de la gala en YouTube. Desde el 2029 hasta el 2033, la ceremonia estará disponible en directo y ya no será necesario tener contratado ningún canal privado:

«Dentro de dos años, los Oscar estarán disponibles en YouTube de forma gratuita para 2.500 millones de personas en todo el mundo, en más de 30 idiomas. Por primera vez, todo el planeta tendrá acceso a la gala al mismo tiempo y en el mismo formato; y esa es una estrategia enorme e intencionada de la Academia para llegar a una audiencia global más amplia».