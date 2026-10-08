Se anuncia una nueva película sobre el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA

En 2027 se cumplirán tres décadas del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. En pocos días se han anunciado dos proyectos cinematográficos sobre la tragedia. Por un lado está El hijo de todos, largometraje de ficción contado desde una perspectiva hasta ahora poco explorada en el cine: la de la familia del concejal de PP. A este rodaje se le une otro que lleva como título Blanco y que arrancará su rodaje el próximo 19 de octubre.

‘El hijo de todos’: producción de Santiago Segura dirigida por Álvaro Brechner

La película traslada la acción a julio de 1997, cuando una familia como cualquier otra vio cómo su vida cambiaba para siempre. En apenas 48 horas, la angustia de unos padres y una hermana se convirtió en la de millones de personas que, dentro y fuera de España, sintieron el destino de Miguel Ángel Blanco como si fuera el suyo. Su secuestro y posterior asesinato provocaron una movilización ciudadana sin precedentes, que quedó grabada en la memoria colectiva de todo un país.

El título del largometraje nace de las palabras que pronunció Consuelo Garrido, madre de Miguel Ángel Blanco, tras conocer el asesinato de su hijo: «ETA no ha matado a mi hijo, ha matado al hijo de todos». Una frase que resume el sentimiento colectivo que recorrió España durante aquellos días y que constituye el corazón emocional de la película.

Álvaro Brechner, director de La noche de 12 años, se pone al frente de la película, que cuenta con Pol Monen, nominado al Goya a Mejor Actor Revelación por Amar, en el papel de Miguel Ángel Blanco; Laia Manzanares (La desconocida), que interpreta a su hermana, Mari Mar Blanco; María Botto, que da vida a su madre, Consuelo Garrido; José Luis García Pérez, que encarna a su padre, Miguel Blanco; y Asier Etxeandia, en el papel de Carlos Tororika, alcalde de Ermua en aquel momento.

El guion, firmado por Eduard Sola (Goya 2025 al Mejor Guion Original) y Juma Fodde, es el resultado de un exhaustivo trabajo de documentación, que ha contado con numerosos testimonios de personas que vivieron de cerca aquellos acontecimientos.

La película busca reconstruir no solo lo que ocurrió durante aquellas 48 horas, sino también lo que significaron para una sociedad que, ante el sufrimiento de una familia, encontró una forma de expresar colectivamente su solidaridad y su rechazo a la violencia.

«Esta es la historia de cómo se perdió el miedo. De cómo, en medio de la angustia, nació una esperanza colectiva. De cómo millones de personas hicieron suyo el destino de Miguel Ángel Blanco, un joven al que la inmensa mayoría no conocía, pero por cuya vida salieron a la calle. Es la historia de una familia y de la solidaridad de todo un país», asegura Álvaro Brechner, director de El hijo de todos.

El desarrollo de El hijo de Todos cuenta con la colaboración de Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, cuya generosidad y cercanía han permitido al equipo creativo aproximarse a la intimidad de una familia que vivió aquellos acontecimientos en primera persona.

Tras esta producción está Bowfinger International Pictures, empresa propiedad de Santiago Segura, que ya lanzó con un gran éxito la película La infiltrada.

‘Blanco’: la otra película sobre la tragedia

Blanco es una película dirigida por Félix Viscarret, responsable de producciones como Patria. El largometraje reconstruirá las 48 horas que conmocionaron a España en julio de 1997, narradas principalmente desde la perspectiva de los periodistas que cubrieron aquellos acontecimientos.

El rodaje comenzará el 19 de octubre de 2026, mientras que su estreno está previsto para el 9 de julio de 2027, coincidiendo con el trigésimo aniversario del crimen.

Mikel Bustamante interpretará a Miguel Ángel Blanco. El reparto incluye también a Eneko Sagardoy, Jon Ander Urresti, Natalia Huarte, Carlos Scholz, Susana Abaitua, Amaia Aberasturi y Ramón Barea.

La película, con un presupuesto anunciado de ocho millones de euros, está producida por Nadie es Perfecto y Euskadi Movie, con participación de RTVE y Netflix. Universal Pictures International Spain se encargará de su distribución cinematográfica.

