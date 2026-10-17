Se acaba de estrenar y ya acumula 16 millones de visualizaciones: la película de Russel Crowe que ya está en lo más visto de Netflix

En lo económico, Netflix no pasa por su mejor momento. La líder del streaming vive una reestructuración interna sideral, con el reciente despido de Bela Bajaria, la directora de contenido, y con las acciones de la compañía cayendo un 40% desde el año pasado. Una situación adversa que contrasta con la viralidad de algunos de sus últimos proyectos. Entre ellos, el del último thriller de Russell Crowe, que narra la historia real del terrorista norteamericano que, entre finales de los 70 y mediados de los 90, envió 16 cartas bomba a varios científicos, informáticos y altos ejecutivos, convirtiéndose en el delincuente más buscado de los Estados Unidos.

Nos referimos, cómo no, a Unabomber. Un largometraje que radiografía la transformación de Ted Kaczynski, desde que era un joven prodigio en la Universidad de Harvard hasta convertirse en el terrorista homónimo. Dirigida por Janus Metz Pedersen, el realizador danés es conocido sobre todo por firmar episodios de series tan prestigiosas como True Detective II y Andor, marcando esta historia su primera colaboración con la «gran N roja».

El resultado no podía ser más satisfactorio. Unabomber llegó a la plataforma el 25 de septiembre y en pocos días acumuló 16 millones de visualizaciones y sólo en esta semana, reunió otras 7 millones de visualizaciones.

‘Unabomber’: un thriller que no busca ser un biopic convencional

A diferencia de otros thrillers biográficos, Unabomber intenta poner el foco en el análisis micológico de los orígenes del terrorista. Dando a entender que el trauma que vivió en su etapa universitaria funcionó como una especie de epifanía de su maldad futura.

A través de una narrativa fracturada, el guion firmado por Sam Chalsen y Nelson Greaves nos intenta explicar el origen de cómo un brillante niño prodigio de las matemáticas terminó convertido en el terrorista más escurridizo de la historia. Así, el relato entrelaza los góticos pasillos académicos de finales de los 50 con la investigación del FBI que investiga en los 90 los peligrosos ataques de Unabomber.

Mostrándose como las dos caras de la misma moneda, la película nos muestra en un lado al vulnerable Kaczynski de tan sólo 16 años (Jacob Tremblay), sometido a un experimento clandestino liderado por el despiadado profesor, Henry Murray (Crowe). Al otro, tras el salto temporal, nos enseña al Kaczynski radicalizado, metódico y desconectado socialmente.

El resto del elenco se completa con la presencia de Annabelle Wallis, Shailene Woodley, Alexander Ludwig, Marc Menchaca y Steven Ogg, entre otros.

Los crímenes reales de Unabomber

Entre 1978 y 1995, Ted Kaczynski fabricó y distribuyó hasta 16 artefactos explosivos que terminaron con la vida de tres personas: el dueño de una tienda de alquiler de ordenadores, un ejecutivo publicitario y el presidente de la Asociación Forestal de California, un grupo de presión de la industria maderera.

Todos sus ataques estaban orientados a la defensa de la naturaleza salvaje y la antitecnología extrema, mostrándose abiertamente esas ideas en su manifiesto publicado por el Washington Post y The New York Times, ‘La sociedad industrial y su futuro’. Aunque en vez de profundizar en sus ideas, Unabomber peca de vertebrar las motivaciones bajo un reduccionismo psicológico de andar por casa, convirtiendo el trauma en el detonante principal y la causa directa de su violencia posterior.