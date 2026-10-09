7 estrenos perfectos para los amantes del cine y las series este fin de semana (Netflix, Prime Video, Disney Plus y Movistar Plus)

Cuando llega el fin de semana, siempre solemos destacar las novedades de la cartelera. Desde hoy, productos internacionales como El precio de la red entran de lleno a competir con fenómenos taquilleros de nuestra industria, como La bola negra, dentro de una amalgama de títulos que, en un par de semanas, tendrán un gran empujón mediático y económico en la próxima Fiesta del Cine. Sin embargo, el mercado doméstico también se actualiza, ofreciendo una oferta increíble de estrenos estimulantes en las diferentes plataformas, ya sea en el campo de las series o en el terreno fílmico. Estos son los 7 proyectos del streaming perfectos para un maratón de «manta y sofá» que ya están disponibles en Netflix, Prime Video, Disney Plus y Movistar Plus:

Netflix

1. ‘Animales’

A Ben Affleck no le importan demasiado las polémicas y por eso, hace algunos días, fue bastante claro y directo con su último proyecto: la película Animales ha utilizado IA en varias secuencias. El actor y director viene de firmar en la «gran N roja» el éxito viral El botín, junto a Matt Damon, y ahora, comparte pantalla junto a Kerry Washington y Gillian Anderson para sumergirnos en un thriller en el que el hijo de un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su mujer se ven arrastrados a una peligrosa red de engaños cuando su hijo es secuestrado.

2. ‘Aquel’

Miniserie biográfica de 8 episodios en la que se narra la vida de Raphael, desde sus orígenes humildes en la España de la posguerra a la conquista de los escenarios internacionales. Según la propia Netflix, Aquel es «la historia conmovedora que revela al hombre detrás del mito».

Prime Video

3. ‘Carrie’

Ha sido el estreno más importante de la semana en el streaming. Más de medio siglo después de la mítica adaptación de Brian De Palma, la primera novela de Stephen King da el salto al formato serial para traer una versión actualizada del relato, centrada en el ciberacoso con el que los adolescentes lidian estos días. El encargo de dirigirla ha sido de valorado showrunner, Mike Flanagan, responsable de La maldición de Hill House y de la próxima entrega de El Exorcista.

Disney Plus

4. ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’

Con un guion confeccionado por el nominado al Oscar, Steven Knight, esta pieza documental de dos horas narra la reciente gira de los hermanos Gallagher en su vuelta a los escenarios. El proyecto refleja el impacto cultural de la banda e incluye las primeras entrevistas conjuntas de Liam y Noel en más de 20 años.

5. ‘The Drop: Una historia de Snowfall’

Spin-off de ocho capítulos de la legendaria Snowfall que nos pone en la piel de la escena musical en el territorio de las bandas de los Bloods y los Crips, a medida que la ciudad de Los Ángeles pasaba del crack a la escena más rapera.

Movistar Plus

6. ‘El castillo’

Isabel Peña, guionista habitual de Rodrigo Sorogoyen, ha creado junto a Eduardo Villanueva este thriller de seis episodios que parte del material escrito por Mabel Lozano. La trama se centra en un joven inspector de policía y su compañera, los cuales intuyen que algo está cambiando en los burdeles de España: El Suizo (Raúl Arevalo) y sus socios dirigen varios clubs de carretera donde se explota a mujeres como Claudia (Valentina Vidal), una joven de 18 años que llega al país para intentar ganarse la vida.

7. ‘ Pioneras. Sólo querían jugar’

Hoy, el fútbol femenino está extendido por todo el mundo. Sin embargo, en los 70 era muy difícil ver a un equipo formado por mujeres. Pioneras narra la historia de un grupo de chicas que decide jugar al balompié, encontrándose por el camino a un promotor que apostará por ellas, desafiando el sistema.