10 películas históricas sobre el descubrimiento de América para ver el 12 de octubre en Netflix, Prime Video, HBO…

Este lunes 12 de octubre celebramos de nuevo el Día de la Hispanidad y os vamos a recomendar 10 películas históricas sobre el descubrimiento de América perfectas para disfrutar de una tarde entretenida y descubrir lo que ocurrió en aquella aventura. Hemos elegido las siguientes películas históricas: 1492: La conquista del paraíso, El nuevo mundo, La misión, También la lluvia, Cristóbal Colón: El descubrimiento, Cabeza de Vaca, Aguirre, la cólera de Dios, La otra conquista y Apocalypto.

1492: La conquista del paraíso

Esta película se estrenó en 1992 y fue dirigida por Ridley Scott. Cuenta la historia de Cristóbal Colón, un navegante genovés, que a finales del siglo XV sueña con encontrar una ruta marítima nueva que permita llegar directamente a los mercados de Asia, con el objetivo de prescindir de los intermediarios que encarecían las mercancías. Está protagonizada por los actores Gérard Depardieu, Armand Assante y Sigourney Weaver y se puede ver en Filmin y Prime Video.

El nuevo mundo

Esta cinta se estrenó en 2005 que fue dirigida por Terrence Malick y cuenta la historia del enfrentamiento de dos culturas durante la fundación de la colonia de Jamestown en Virginia en 1607. Una historia inspirada en la leyenda de John Smith y Pocahontas que está protagonizada por los actores Colin Farrell, Q’orianka Kilcher, Christian Bale y Christopher Plummer.

La misión

Esta inolvidable cinta se estrenó en 1986 y sorprendió a todos por la belleza de su fotografía y su música. Relata la historia de un misionero jesuita, el padre Gabriel que , sin más armas que su fe y un oboe crea la misión de San Carlos e en plena jungla tropical junto a las cataratas de Iguazú. Contó en su reparto con los actores Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally y Liam Neeson. Está disponible en alquiler en Prime Video.

También la lluvia

Esta película dirigida por Icíar Bollaín cuenta la historia de Sebastián y Costa, los cuales se han propuesto hacer una película sobre Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Está protagonizada por los actores Gael García Bernal y Luis Tosar. Está disponible en Movistar Plus+ y FlixOlé por Prime Video.

Cristóbal Colón: El descubrimiento

Aunque no contó con buenas críticas, os recomendamos también esta película dirigida por John Glen que se estrenó en 1992. Cuenta la historia del navegante genovés Cristóbal Colón, el cual tiene el sueño de encontrar una ruta alternativa para llegar a las Indias viajando hacia el Oeste. La corona portuguesa rechaza su proyecto y viaja a España para solicitar el apoyo a los Reyes Católicos. Una cinta que contó con un reparto de lujo en el que estaban los actores Georges Corraface. Marlon Brando. Tom Selleck. Rachel Ward. Catherine Zeta-Jones y Benicio del Toro, entre otros.

Cabeza de Vaca

También os animamos a ver esta película mexicana dirigida por Nicolás Echevarría en 1991. La acción comienza en 1527, en los primeros años de la conquista española, cuando Alvar Núñez Cabeza de Vaca, tesorero de Carlos I de España, se embarca en la expedición de Pánfilo de Narváez a Florida. La expedición naufraga en las costas de Louisiana y es hecho prisionero y convertido en esclavo. Está protagonizada por los actores Juan Diego, Daniel Giménez Cacho, Roberto Sosa y Carlos Castañón. Está disponible en Movistar Plus+ y FlixOlé por Prime Video.

Aguirre, la cólera de Dios

Esta película dirigida por Werner Herzog se estrenó en 1972 y cuenta la historia de una expedición española que en 1560, después de la destrucción del imperio inca, parte de las montañas de Perú rumbo a las selvas del Amazonas, en busca de la legendaria tierra de El Dorado. A través del diario del fraile Diego Gaspar de Carvajal se va relatando lo que ocurrió en esta peligrosa aventura. Está protagonizada por los actores Klaus Kinski, Helena Rojo, Peter Berling y Ruy Guerra.

La otra conquista

Esta cinta mexicana de 1998 ha sido dirigida por Salvador Carrasco y cuenta en su reparto con los actores Damián Delgado, José Carlos Rodríguez, Elpidia Carrillo e Iñaki Aierra. Una película histórica que no es muy conocida y en la que se cuenta la conquista española en México en 1521 desde la perspectiva azteca. También narra la lucha de Topiltzin, un hijo del emperador Moctezuma, por preservar la identidad religiosa y cultural de su pueblo ante la llegada de los españoles.

Apocalypto

Por último, os recomendamos esta película que se estrenó en 2006 y fue dirigida por Mel Gibson. La historia comienza cuando la tranquila existencia de los mayas es brutalmente interrumpida por el ataque de unos invasores. Tras este suceso un hombre emprende un arriesgado viaje a un mundo violento en el que le espera un incierto final. Debido a un giro del destino y espoleado por el amor a su esposa y a su familia, emprenderá una desesperada carrera por preservar su forma de vida. Está protagonizada por los actores Gerardo Taracena, Raoul Trujillo, Mayra Sérbulo, Ariel Galván, Dalia Hernández y Jonathan Brewer y se puede ver en Apple TV+.