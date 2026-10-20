Zara tiene las 8 faldas midi lisas y estampadas para llevar a la oficina este otoño: bonitas, elegantes y favorecen a cualquiera

La llegada del otoño marca el momento perfecto para renovar el armario y dar la bienvenida a prendas que combinan comodidad, versatilidad y elegancia. Estas 8 faldas midi lisas y estampadas de Zara son perfectas para el otoño.

Entre las tendencias que vuelven a ganar protagonismo, las faldas midi destacan por su capacidad para transformar cualquier estilismo sin renunciar a la comodidad. Son una alternativa ideal para quienes buscan renovar sus básicos otoñales con piezas femeninas, modernas y fáciles de combinar. Zara vuelve a ser una de las firmas de referencia para encontrar prendas de tendencia a precios accesibles. Esta temporada, las faldas midi se presentan en versiones que van desde el sofisticado efecto piel hasta los detalles brillantes y los diseños con cinturón que realzan la silueta.

8 faldas midi lisas y estampadas de Zara

Falda midi con capa y efecto piel

La falda midi con capa y efecto piel, disponible por 25,95 euros, es una de las alternativas más interesantes para quienes quieren incorporar un toque elegante y actual a sus conjuntos.

Su diseño evasé aporta movimiento al caminar y crea una silueta fluida que combina muy bien con prendas ajustadas en la parte superior. El acabado efecto piel añade personalidad y convierte esta pieza en una opción perfecta para los días en los que apetece apostar por un estilismo más cuidado.

Falda larga con lentejuelas

Las lentejuelas dejan de ser exclusivas de las fiestas de fin de año y se convierten en una opción interesante para elevar los estilismos otoñales.

La falda larga con lentejuelas, disponible por 29,95 euros, destaca por su diseño de tiro medio, cintura elástica y tejido con aplicaciones brillantes. Además, incorpora un forro interior a tono que completa la prenda y contribuye a una mayor comodidad al vestirla.

Ideas de looks para combinarla

Para una cena con amigas: combínala con un jersey negro de punto fino y unos botines de tacón. El contraste entre las lentejuelas y la textura del punto crea un equilibrio ideal para el otoño.

Falda midi con cinturón

Para quienes prefieren los diseños clásicos con un detalle, la falda midi con cinturón, disponible por 29,95 euros, es una apuesta especialmente versátil. Su diseño incorpora una abertura frontal en el bajo, que aporta movimiento y facilita los pasos, además de un cierre lateral con cremallera oculta en la costura.

El cinturón permite definir visualmente la cintura y añade un acabado cuidado al conjunto.

Ideas de looks para combinarla

Para la oficina: combínala con una blusa fluida, una americana entallada y zapatos de tacón bajo. El cinturón ayudará a definir la silueta y completar un estilismo profesional.

Falda midi cuadros

Falda capa en evasé. Cierre lateral con cremallera oculta en costura.

Exterior

64% poliéster

35% viscosa

1% elastano

Cuidar de tus prendas para alargar su vida útil.

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Con hebilla

Falda midi con delantero cruzado. Cierre frontal con botón interior y hebilla.

Exterior

93% viscosa

7% poliéster

Cuidar de tus prendas para alargar su vida útil.

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Falda midi recta soft

Falda de tiro medio y cintura elástica. Bajo recto.

Exterior

69% poliéster

29% viscosa

2% elastano

Que contiene al menos:

69% poliéster reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Poliéster reciclado certificado rcs

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Falda midi denim

Falda de tiro medio con trabillas y cinco bolsillos. Cierre frontal con cremallera y botón metálicos.

Exterior

100% algodón

Que contiene al menos:

25% algodón reciclado certificado RCS

60% algodón de cultivo orgánico certificado OCS

Materiales certificados

Algodón reciclado certificado rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos textiles de algodón reciclado. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Algodón de cultivo orgánico certificado ocs

Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.

Falda midi satinada cinturón

Falda midi con tejido satinado y elástico en espalda. Detalle de cinturón fino. Bolsillos laterales ocultos en costura.