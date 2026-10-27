Una experta desvela el significado de la flor de Chanel con la que Lamine Yamal ha conquistado el Balón de Oro: «Simboliza amor sincero»

En una alfombra roja donde cada detalle cuenta, a veces basta una flor para cambiarlo todo. Lamine Yamal ha apostado por un maxibroche de Chanel con forma de flor para elevar su estilismo en el Balón de Oro . El futbolista del FC Barcelona se ha alejado del clásico esmoquin negro con un conjunto contemporáneo de pantalón ancho y blazer corta, cerrada con un botón dorado. El toque definitivo: una gran flor de plumas rosa empolvado que aporta volumen, movimiento y sofisticación. El accesorio, que Pedro Pascal ya había lucido en los Oscar de 2026, lleva la naturaleza al terreno de la alta costura. Pero ¿a qué flor recuerda? Para Ana Gálvez, florista, la inspiración podría encontrarse entre el crisantemo spider y la dalia Café au Lait .

Crisantemo ‘spider’ o dalia Café au Lait: ¿qué flor inspira el broche?

«A mi forma de ver, el broche está inspirado en dos variedades», explica Ana. Por un lado, el crisantemo spider, reconocible por sus pétalos finos, alargados y curvados, que dibujan una silueta abierta y llena de movimiento. «La silueta abierta de pétalos finos del crisantemo spider y su movimiento recuerdan a la estructura del broche», señala. Sin embargo, existe una diferencia esencial: «Las plumas de Chanel generan una sensación más vaporosa y ligera que la de los pétalos naturales».

Además de su belleza exótica, el crisantemo araña rosa simboliza la ternura, la admiración y el amor sincero , un significado que añade una dimensión emocional a su delicada apariencia. La segunda candidata es la dalia Café au Lait , una de las variedades más apreciadas en diseño floral por sus grandes dimensiones y sus tonos suaves. Sus flores pueden alcanzar entre 20 y 25 centímetros de diámetro.

«Estas dalias comparten con el broche la escala, el volumen y la sofisticación cromática, aunque sus pétalos son más anchos y su composición más compacta», apunta la florista. Su elección personal combina ambas referencias: «Por la forma y la ligereza visual, elegiría el crisantemo spider y, por el volumen y la elegancia del color, la dalia Café au Lait».

Flores XXL

El tamaño del accesorio no es una fantasía exclusiva de la moda. Tanto las dalias como los crisantemos spider son variedades otoñales que pueden encontrarse en el mercado entre septiembre y diciembre , aproximadamente, según el clima y las condiciones de cultivo.

Su atractivo reside en la capacidad de transformar una composición floral en una auténtica pieza escultórica. En el broche de Chanel, esa presencia se traduce en una flor de plumas que parece expandirse sobre el traje negro. Para Ana, el lujo está precisamente en esa singularidad: «Una flor de estas características se asocia al lujo por su singularidad, su complejidad formal y su capacidad de generar un impacto visual extraordinario».

Rosa empolvado y plumas

El color es otra de las claves del accesorio. Frente a un rosa intenso, el rosa empolvado transmite serenidad, delicadeza y sofisticación , creando un contraste luminoso sobre el negro sin restarle sobriedad. «Frente a un rosa más intenso, tiene una presencia más sutil y atemporal», explica Ana. Y añade: «Es una delicadeza que no resulta ingenua, sino refinada».

Las plumas completan el efecto con una textura ligera que recuerda al movimiento de los pétalos y a la apariencia vaporosa de algunas gramíneas. No buscan reproducir una flor de manera literal, sino reinterpretar su esencia. «Es una interpretación artística de la naturaleza: no busca imitarla literalmente, sino trasladar su organicidad a otro material», afirma la florista.

En esa transformación reside el verdadero lujo: «El lujo reside en convertir un elemento inspirado en la naturaleza en una pieza excepcional donde el diseño y la textura adquieren tanto protagonismo como el propio broche». Su reflexión final resume el valor de este trabajo artesanal: «En un mundo donde todo es digital y está automatizado, lo artesanal adquiere otra dimensión».