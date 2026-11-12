El bolso ‘bowling’ vuelve a ser tendencia: la Reina Letizia y María Pombo apuestan por esta silueta que ahora se lleva en terciopelo

Hay bolsos que sobreviven a las temporadas y otros que consiguen reinventarse hasta convertirse en auténticos objetos de deseo. El bolso bowling pertenece a la primera categoría. Su silueta reconocible, de líneas curvas, estructura compacta y aire deportivo, vuelve a ocupar un lugar protagonista en las tendencias, esta vez con nuevas texturas, combinaciones de materiales y una personalidad mucho más sofisticada. Una reinterpretación que encuentra en el terciopelo uno de sus mejores aliados . En esta nueva lectura del clásico se sitúa Street Pat, uno de los modelos más vendidos de Velvet Atelier . La firma apuesta por actualizar la tradicional forma bowling con su característico terciopelo entrelazado a mano , contrastes de texturas y una cuidada combinación de color.

«El bowling es una de esas siluetas que trascienden las tendencias», explica Betty, socia fundadora de Velvet Atelier . Su objetivo ha sido reinterpretarlo desde el lenguaje creativo de la marca, porque «Pat no busca ser el bolso de una temporada, sino ese bolso al que siempre quieres volver».

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El terciopelo y el color, los grandes protagonistas

Si hay un material que define esta propuesta es el terciopelo . Su capacidad para jugar con la luz, aportar profundidad y transformar los colores lo convierte en uno de los tejidos más interesantes para los accesorios de esta temporada.

«El terciopelo tiene algo fascinante: juega con la luz, transforma los colores y transmite una elegancia muy especial», asegura Betty. En Velvet Atelier, este tejido se convierte en el protagonista de cada creación y en una de las señas de identidad de la firma.

La paleta cromática también marca el rumbo de las tendencias. Los tonos chocolate, burdeos, berenjena y ciruela protagonizan las propuestas de otoño, especialmente cuando se combinan con pieles y antes. En sus colecciones Moonlight y Street , la firma explora dos formas de interpretar estos colores: una más sofisticada y nocturna y otra contemporánea y versátil.

«El color forma parte de nuestro ADN», señala Betty, que apuesta por «combinar tonos inesperados» y explorar los contrastes para dar personalidad a cada diseño.

Artesanía frente a producción en serie

Más allá de su estética, el valor diferencial de estos bolsos está en su elaboración artesanal . Velvet Atelier nació de una historia familiar, del vínculo entre una madre y dos de sus hijos, unidos por la voluntad de crear piezas que transmitan emoción a través del trabajo artesanal. Sus diseños se elaboran en España , en talleres donde cada detalle cuenta.

Su técnica más reconocible es el trenzado manual del terciopelo , un proceso que requiere paciencia y precisión. «El trenzado artesanal es nuestra seña de identidad», explica Betty. La técnica consiste en cortar el terciopelo en cintas y entrelazarlas a mano para crear «juegos de color, textura y geometría». Cada panel requiere entre una y cinco horas de trabajo , según su complejidad.

La apuesta por la exclusividad también se refleja en su producción: únicamente 500 unidades por modelo , con ediciones cápsula todavía más limitadas. Una filosofía que reivindica el valor de lo bien hecho frente a la producción masiva.

«La verdadera exclusividad no consiste en tener más, sino en poseer algo verdaderamente especial»

Cómo llevar el bolso ‘bowling’ esta temporada

Su versatilidad es precisamente otra de las razones de su regreso. El bolso bowling funciona con estilismos diarios, vaqueros y prendas básicas, pero también encuentra su sitio junto a trajes sastre y conjuntos monocromáticos. La clave está en dejar que el accesorio aporte textura, contraste y color. Desde Velvet Atelier proponen combinar la riqueza del terciopelo con prendas sencillas. «Un bolso con personalidad puede convertir lo cotidiano en extraordinario», apunta Betty.