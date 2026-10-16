Novedades COOL: Marilyn Monroe en el Palace, Galicia en el cielo de Madrid o los jeans de moda de Becky G

Frío, calor y un armario que todavía no termina de decidirse. Octubre nos recuerda que el entretiempo tiene sus propias reglas: cambiamos las prendas, buscamos sabores más reconfortantes y empezamos a descubrir los planes que marcarán las próximas semanas. En COOL ponemos el foco en esas novedades que merecen un hueco en nuestra agenda, desde una exposición que recupera imágenes inéditas de Marilyn Monroe hasta las propuestas de moda, belleza, gastronomía y estilo de vida que llegan para dar la bienvenida a la nueva temporada.

Marilyn Monroe revive en el hotel Palace

La ‘ambición rubia’ vuelve a Madrid a través de una mirada excepcional. Del 27 de octubre de 2026 al 18 de enero de 2027, The Palace Hotel, Madrid, incorpora a su programación cultural la exposición Marilyn Monroe 1926-2026: Las fotografías perdidas, una muestra que coincide con el centenario del nacimiento de la actriz y recupera una parte de su historia a través del objetivo del fotógrafo estadounidense Allan Grant.

La exposición reúne 15 fotografías recuperadas y restauradas por los archivos de Chris Flannery y Jason Greene, procedentes de la sesión realizada para la revista Life. Las imágenes se vinculan a la entrevista publicada dos días antes del fallecimiento de Monroe y podrán verse ahora en Madrid.

Halloween de la manera más dulce

La temporada más terrorífica del año también tiene su lado goloso. Fini, referente de las golosinas en España, y Milfshakes se unen para presentar Bloodyshake, una propuesta pensada para quienes quieren celebrar Halloween con un toque divertido y sorprendente. Su aspecto no pasa desapercibido: una golosina líquida de color rojo intenso, con un sabor superácido y presentada en un envase flexible con forma de bolsa de sangre. Una novedad que juega con la estética más reconocible de esta celebración y que convierte el momento dulce en parte del disfraz.

El accesorio más solidario

Octubre se tiñe de rosa para recordar la importancia de la investigación contra el cáncer de mama. Un año más, Marina García se suma a esta causa bajo el lema «El corazón que transforma solidaridad en investigación», con una propuesta que convierte la joyería en una forma de colaboración. La firma presenta su pulsera Zen solidaria y su collar solidario, dos piezas concebidas como símbolos de apoyo y esperanza. El 100 % de los beneficios de su venta se destina a GEICAM, el Grupo de Investigación en Cáncer de Mama, entidad de referencia en España que trabaja en investigación clínica y epidemiológica.

Moda con Becky G

Hay prendas que regresan temporada tras temporada porque forman parte del imaginario de la moda. El vaquero de tiro bajo es una de ellas y Guess vuelve a reivindicarlo con el B Jean Low Rise, una propuesta que recupera la estética de los años 2000 con una lectura actual. Para presentar este diseño, la firma cuenta con Becky G, que pone imagen a una silueta slim bootcut, de inspiración denim y con un corte que busca estilizar la figura. El resultado conecta el legado de Guess con una de las tendencias que continúa despertando interés entre quienes buscan recuperar los códigos Y2K sin renunciar a una interpretación contemporánea.

Gastronomía del norte en el cielo de Madrid

En Madrid también hay espacio para viajar a través del paladar. La Cantina by Le Tavernier refuerza su carta con una propuesta que combina la tradición gallega de las conservas y las mariñeiras con algunos de los clásicos del aperitivo madrileño. Todo ello en un espacio desde el que contemplar el cielo de la capital mientras se disfruta de una experiencia gastronómica sin prisas. Entre las novedades destacan las anchoas, los boquerones en vinagre, las gildas, las marineras y el jamón ibérico con mariñeiras. También hay sitio para uno de los imprescindibles de cualquier barra madrileña: las patatas bravas, que aquí se acompañan de una salsa elaborada con caldo de jamón y alioli de ajo asado. Daniel Couto, chef ejecutivo de La Cantina by Le Tavernier, apuesta por la calidad de la materia prima, el cuidado de los aliños y las recetas tradicionales.

Solidaridad de aniversario

Hay proyectos que crecen con el paso del tiempo sin perder de vista aquello que les dio sentido. La Fundación LQDVI, fundada en 2006 por María Franco, Pilar Cánovas y Carolina Barrantes, celebra dos décadas de trayectoria con un encuentro en Florida Park junto a su equipo humano, patronato, amigos y colaboradores.

El aniversario se articula en torno al concepto de la «corriente humana de valores», una idea que pone el foco en el efecto multiplicador de las personas que han formado parte de la fundación a lo largo de estos años. Distintas generaciones, orígenes y culturas se han unido bajo una visión compartida: la importancia de los valores universales y su capacidad para generar un impacto positivo en la sociedad. Veinte años después de su creación, la celebración sirve para reconocer el recorrido de una entidad que ha situado la difusión de esos valores en el centro de su actividad.

Dos décadas de moda

Cumplir veinte años es también una oportunidad para mirar atrás y descubrir cómo ha evolucionado una marca. Brownie celebra este aniversario revisitando los códigos que han definido su universo y trasladándolos a una propuesta que conecta su historia con lo que está por venir.

La firma ha preparado una colección conmemorativa que refuerza su identidad y su apuesta por una moda juvenil, actual y con un punto aspiracional. La celebración continuará el sábado 17 de octubre en su tienda de la calle Hermosilla, en Madrid, con un evento previsto de 17:00 a 20:00 horas. La cita contará con la presencia anunciada de Sofía Hamela, además de música y regalos para los asistentes. Una forma de celebrar dos décadas de trayectoria junto a quienes han acompañado a la marca durante este tiempo y de dar comienzo a una nueva etapa sin perder de vista sus orígenes.

Amor perruno

Los accesorios también han encontrado su lugar en el universo de las mascotas. En Luchy Bakery Café, la propuesta pasa por collares bordados a mano, con diseños únicos e irrepetibles que buscan reflejar la personalidad de cada compañero de cuatro patas. La firma apuesta por piezas que combinan cariño, estilo y originalidad, con la idea de que los perros ocupan un lugar propio en la familia y merecen accesorios pensados para ellos. Una tendencia que va más allá de lo práctico y que refleja cómo el universo de las mascotas también se ha incorporado al mundo del diseño y los pequeños caprichos cotidianos.

Un nuevo imprescindible en tu neceser

El maquillaje continúa ampliando sus posibilidades y Huda Beauty suma una nueva propuesta a su colección de productos para esculpir el rostro. La firma presenta una paleta bronceadora que reúne cuatro tonos modulables en polvo y está disponible en cinco versiones, pensadas para conseguir diferentes acabados según el tono de piel y el resultado deseado. La idea es combinar en una misma paleta el efecto bronceado con la definición de los rasgos y ese acabado sun-kissed que recuerda a la piel después de un día al sol. Su formato permite trabajar el producto por capas y adaptar la intensidad, desde un resultado sutil hasta un efecto más marcado.

Para los amantes de Hello Kitty

Los charms han transformado las pulseras en pequeños universos personales. Cada pieza cuenta algo de quien la lleva y permite combinar símbolos, recuerdos y personajes para crear una joya a medida. Este otoño, Thomas Sabo amplía su colección Hello Kitty con tres nuevos protagonistas del universo kawaii: Cinnamoroll, My Melody y Pompompurin. Los populares personajes se incorporan a la colección convertidos en diseños de joyería repletos de detalles, con una estética divertida que conecta la nostalgia con las tendencias actuales.