Así es la casa que Messi ha comprado al lado de su mansión de Miami por 8 millones: piscina, muelle privado…

Messi ha encontrado su nueva inversión sin alejarse de casa: justo al lado. Una sociedad vinculada al futbolista ha comprado por ocho millones de euros la vivienda contigua a su mansión de Fort Lauderdale, donde reside con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. La operación eleva a unos 18,8 millones de euros el desembolso por ambas propiedades y refuerza su apuesta inmobiliaria por el sur de Florida.

La compra llega en una etapa de cambios para el argentino. El pasado 31 de agosto anunció su retirada de la selección, una decisión que puso fin a más de dos décadas de trayectoria con la camiseta albiceleste. Su despedida internacional abre un nuevo capítulo mientras continúa ampliando su patrimonio fuera del terreno de juego.

En esta ocasión, el movimiento tiene una particularidad: la nueva propiedad comparte vecindario y lindes con su residencia familiar. Según Bloomberg Línea, la adquisición se realizó a través de una sociedad registrada a nombre de Alfonso Nebot Armisen, su administrador financiero desde hace años. Esa misma entidad figura como propietaria de la casa que el jugador compró en 2023 por 10,8 millones de euros, tras su llegada al Inter Miami.

La vivienda recién adquirida se encuentra en Bay Colony, una comunidad privada de Fort Lauderdale donde los canales forman parte del paisaje cotidiano. Las grandes parcelas y las casas con acceso directo al agua definen este enclave residencial, elegido por quienes buscan espacio y una vida ligada a la navegación.

Una casa con piscina y muelle privado

Según la información publicada por La Nación, la nueva mansión cuenta con unos 712 metros cuadrados construidos, sobre un terreno de más de 1.600 metros cuadrados. Fue levantada en 1977 y dispone de piscina y muelle privado, además de aproximadamente 49 metros de frente al agua. Con la residencia que ya ocupaba la familia, las dos propiedades reúnen alrededor de 100 metros junto al canal.

La ubicación permite sumar patrimonio en el mismo entorno en el que Messi ha organizado su vida familiar. También ofrece posibilidades para ampliar el espacio disponible y ganar distancia respecto a otros vecinos. Sin embargo, no se ha anunciado qué uso tendrá la nueva vivienda ni existe información pública que confirme un proyecto para unir las parcelas, reformar las casas o convertirlas en un único complejo.

Comprar la casa de al lado es una fórmula que otros grandes patrimonios han utilizado en Florida. Bloomberg Línea señala los casos de Jeff Bezos y Ken Griffin, que han adquirido propiedades contiguas para desarrollar grandes residencias frente al agua. En el caso de Messi, la operación acredita una nueva compra; sus planes concretos siguen sin hacerse públicos.