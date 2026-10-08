La emotiva carta de Antonela Roccuzzo a Messi tras poner fin a su etapa con la selección argentina: «Qué hermoso ha sido»

Hay fotografías que cuentan una historia sin necesidad de demasiadas palabras. En las que Antonela Roccuzzo ha compartido tras la despedida de Lionel Messi de la selección argentina hay algo de eso: una familia, una camiseta y una vida entera resumida en una noche. La mujer del futbolista ha querido acompañar las imágenes con una declaración de amor en la que el fútbol queda, casi, en segundo plano.

«Hay noches que explican una vida entera. Y anoche fue una de esas», comienza el mensaje de Antonela. Una frase que adquiere especial significado viniendo de alguien que ha acompañado a Messi durante buena parte de ese recorrido.

Porque antes de los títulos, de los estadios llenos y de las celebraciones que han dado la vuelta al mundo, estuvieron Rosario y una historia que comenzó cuando ambos eran muy jóvenes. Antonela y Leo se conocieron siendo niños a través de la familia y, con el paso de los años, sus caminos volvieron a cruzarse. Desde entonces, ella se ha convertido en una de las figuras más importantes de su vida privada.

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Su relación se consolidó lejos del ruido mediático y terminó convirtiéndose en una familia numerosa. En 2017 celebraron su boda en Rosario, rodeados de familiares y amigos, y hoy son padres de tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Una familia que ha crecido al mismo tiempo que la carrera del futbolista y que, en los últimos años, ha ocupado un lugar cada vez más visible en las grandes citas de Messi.

Por eso, el mensaje de Antonela no habla tanto del jugador como del hombre que conoce en casa.

«Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años», escribe. Una manera de reivindicar el vínculo entre Messi y su país, pero también de reconocer todo lo que hay detrás de una trayectoria que ha estado marcada por la exigencia y la exposición.

«Ese amor te lo ganaste»

Antonela continúa con una de las frases más personales de su publicación: «Ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta».

No es una descripción del futbolista desde el punto de vista deportivo, sino desde el de alguien que lleva años compartiendo su intimidad. La mujer que ha visto al Messi más famoso del mundo y también al que regresa a casa después de un partido, al padre de sus hijos y al hombre con el que ha construido una vida lejos de los focos.

También hay espacio para hablar de orgullo. «Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado y qué emoción verte cerrar una etapa tan enorme de tu vida de esta manera», escribe Antonela.

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Una frase que adquiere todavía más fuerza al pensar en todo lo que han vivido juntos. Desde aquellos primeros años en Rosario hasta su vida actual, pasando por mudanzas, triunfos, derrotas y una exposición pública que ha convertido a la familia en una de las más conocidas del mundo del deporte.

Y, como no podía ser de otra manera, sus hijos forman parte de ese último capítulo. Thiago, Mateo y Ciro han crecido viendo a su padre convertido en una leyenda, pero también acompañándole en los momentos más familiares y cotidianos.

Antonela termina su mensaje con una declaración que deja poco espacio a la interpretación: «Gracias por enseñarnos tanto. Te amamos, @leomessi. Siempre con vos».

Más que una despedida, parece una fotografía de su vida en común. Porque mientras para millones de aficionados termina la era de Messi con Argentina, para Antonela no termina nada. Solo cambia el escenario de una historia que llevan escribiendo juntos desde hace años.