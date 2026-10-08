El mercado medieval que puedes visitar en octubre en Valencia: artesanía, danzas y recreaciones históricas

El otoño ofrece una buena oportunidad para descubrir destinos españoles a través de sus fiestas y celebraciones históricas. Uno de los planes destacados de este mes es el Mercado Medieval de Sagunto, que se celebrará del 8 al 11 de octubre en el casco antiguo de esta localidad valenciana. Durante cuatro días, sus calles y plazas se llenarán de puestos de artesanía, personajes de época, música y representaciones que recrearán el ambiente de la Edad Media. La programación incluirá también actividades infantiles, danzas tradicionales y espectáculos nocturnos. Además, la coincidencia con el Día de la Comunidad Valenciana, el 9 de octubre, permitirá disfrutar de otras propuestas culturales y festivas que convierten esta cita en una opción para organizar una escapada de otoño.

Cuatro días de artesanía, historia y espectáculos

El Mercado Medieval de Sagunto abrirá sus puertas el jueves 8 de octubre a las 19:00 horas. A partir del viernes, el horario será de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas, una programación que permitirá recorrer sus puestos tanto durante el día como al caer la noche.

La plaza Cronista Chabret y las calles que conducen hacia el castillo serán algunos de los espacios protagonistas de esta celebración. Los visitantes encontrarán puestos de artesanía y productos tradicionales, acompañados de una ambientación que trasladará el centro histórico a otra época.

La oferta irá más allá de las compras. El programa contempla actuaciones teatrales itinerantes, recreaciones históricas, cuentacuentos, danzas medievales y talleres artesanos. También habrá juegos y actividades dirigidos al público infantil, por lo que la visita puede convertirse en un plan para disfrutar en familia.

El 9 de octubre, una jornada especial en Sagunto

La celebración coincide con el Día de la Comunidad Valenciana, una fecha que ampliará la oferta de actividades más allá del mercado medieval. El viernes 9 de octubre, Sagunto contará con diferentes propuestas culturales y festivas repartidas por varios puntos de la ciudad.

La jornada comenzará con un volteo de campanas en la Plaza Mayor, conmemorativo de la entrada de Jaime I y la creación del Reino de Valencia. Después tendrá lugar una mascletà y, a las 14:00 horas, se celebrará una paella gigante en la plaza Picasso.

La música y el folclore valenciano también tendrán su espacio durante la tarde. A las 18:30 horas está prevista una actuación de la Asociación Cultural Danses Valencianes Els Fallers en el Auditorio Triángulo Umbral. Una hora después, a las 19:30, el Grup de Danses Morvedre actuará en la plaza Cronista Chabret con una propuesta que combinará danza y rondalla tradicional.

La programación del viernes terminará con un macroconcierto de la Orquesta Panorama, previsto para las 23:00 horas en la avenida Fausto Caruana, frente al centro comercial L’Epicentre. El sábado 10 también habrá actividades musicales y puestos de comida sobre ruedas en la plaza Picasso a partir de las 18:00 horas.

Una escapada para descubrir el patrimonio de Sagunto

Uno de los atractivos de esta cita es que permite combinar el ambiente festivo con una visita al patrimonio histórico de la localidad. Sagunto cuenta con un casco antiguo de calles estrechas, pequeñas plazas y construcciones que recuerdan las distintas etapas de su pasado.

En lo alto de la ciudad se encuentra el castillo de Sagunto, una fortaleza que domina el paisaje y conserva restos de diferentes periodos históricos. A sus pies está el Teatro Romano, otro de los monumentos más conocidos del municipio y una parada interesante para quienes quieran completar la visita cultural.

El mercado ofrece así la posibilidad de recorrer el centro histórico sin limitarse a los puestos comerciales. Los visitantes pueden comenzar el día descubriendo sus monumentos, hacer una pausa para comer y regresar por la tarde para disfrutar de las actividades programadas.