La casa de 1618 que renace como hotel de lujo en Mayfair, el barrio más exclusivo de Londres: desde 1.000 euros la noche

Los hoteles no sólo son lugares donde reside el lujo; si lo miras desde otra perspectiva, también se convierten en activadores de la historia de los diferentes lugares. Estamos en Mayfair, el barrio más exclusivo de Londres, donde tiendas de lujo, coches de alta gama y hoteles de cinco estrellas conviven bajo un mismo código postal. En su caso, Mayfair nació con la intención de ser nodo de la aristocracia británica cuando se construyó The Cottage, considerada la casa más antigua de Mayfair (construida en 1618). Si hablamos de historia y de hoteles, es porque hoy esta propiedad acoge el nuevo hotel de lujo boutique The Shepherd Mayfair.

Su nombre nos sigue contando detalles de la historia de este lugar. Mayfair es un nombre que viene de May-Fair, es decir, la feria de mayo, que comenzó a celebrarse en el Shepherd Market cuando el arquitecto y promotor Edward Shepherd trasladó a este lugar el mercado. El resto es historia: la llegada de la feria impulsó el comercio y la actividad en el vecindario y la aristocracia comenzó a asentarse en este lugar.

Ponernos en contexto antes de hablar del hotel es importante, pues su encanto converge en la delicadeza de la propiedad, con tan solo 82 habitaciones y suites completamente diferentes, creando así la sensación de estar en una vivienda. Además, su arquitectura y diseño mantienen algunos de los elementos originales y los narra en código contemporáneo con ayuda de obras de arte de diferentes artistas. Con esto, es hora de hacer check-in.

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Alma de mansión contemporánea

En los últimos años, el barrio de Mayfair ha sido testigo de la apertura de grandes hoteles, todos ellos anfitriones de la historia y el encanto de este lugar. Claro que ninguno puede presumir como el The Shepherd Mayfair de formar parte de la que se considera la primera casa de este lugar. El hotel acaba de abrir sus puertas como parte de la colección Elegant Hotel Collection, propietaria también de los hoteles Durrants y Eccleston Square de la ciudad.

Te da la bienvenida al número 2 de Stanhope Row, una fachada de ladrillo sobria, clásica, que contrasta con los remates de madera de las ventanas. Desde luego, la ubicación no puede ser mejor, ya que su proximidad al Shepherds Market ofrece vistas únicas de esta animada plaza, conocida por sus tiendas boutique, sus acogedores pubs y sus elegantes restaurantes.

Su fachada se integra con las de los edificios georgianos del entorno, dotando a este lugar con una apariencia de mansión contemporánea, más que de hotel. Es por ello que por fuera, desde luego, la impresión es la de un lujo que parece oculto. Y esto se reconfirma al observar los interiores de este lugar, creados bajo la tutela de Timothy Shepherd, quien comenzó a trabajar en él en Buckley Gray Yeoman antes de continuar desarrollándolo a través de su propio estudio, Shepherd&.

Todo el interiorismo muestra al público el rico patrimonio de Mayfair al tiempo que aportan una elegancia moderna y sobria. Adquieren con ello elementos y guiños que recuerdan a esas viviendas típicas de Londres de los siglos XVIII y principios del XIX. Combinado con elementos funcionales y acabados que apuestan por una elegancia sobria y sofisticada en la que nada parece destacar por encima del resto, sino estar pensado para integrarse y perpetrar el buen gusto.

Esta lógica se aplica tanto a las zonas comunes como dentro de las habitaciones. Cada una de ellas tiene un carácter único que hace que la experiencia parezca pensada y personalizada tantas veces como habitaciones tiene. No se separa de la línea de diseño; es más, esta actúa como hilo conductor para coordinar la experiencia, pero se permite ciertas libertades para hacerla única en cada estancia.

Tiene un gran peso el arte, que sirve como ancla y diálogo con nuevos contextos y la modernidad que asola a su ubicación. En el recorrido, de forma natural, los huéspedes se cruzan con la fotografía de George McLeod y Jack English, o con las ilustraciones de Juan Broadley.

Dos espacios gastronómicos

El hotel contará en su interior con tres propuestas gastronómicas: Fayre, The Lobby y Teddy’s. El primero será el restaurante principal del hotel, un lugar donde comenzar el día con la repostería y los English breakfast tan icónicos de este lugar, continuar a la hora del almuerzo y terminar el día poniendo el punto y final a la jornada con especialidades de la casa. Su interiorismo es evocador, creado a través de una paleta de rojos y maderas que aportan cierta calidez al conjunto. Destacan, además, las obras del artista Adam Ellis, que repasan la historia de la zona.

La segunda propuesta, Teddy’s, toma el nombre del arquitecto que creó el mercado de Shepherd a modo de homenaje. Este rincón abre la versión mixológica y taciturna de este lugar. Su oferta estará protagonizada por cócteles que van desde los años treinta hasta los días de hoy, donde también habrá grandes etiquetas de champagne.