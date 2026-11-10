Elísabet Benavent se casa en secreto y confiesa: «Me prometió que si ‘Valeria’ era número 1, el día siguiente, hincaba rodilla»

La vida sentimental de Elísabet Benavent ha dado un giro muy especial. La escritora valenciana, conocida por millones de lectores como Beta Coqueta y autora de uno de los mayores fenómenos de la novela romántica española, ha anunciado que se ha casado con su pareja, Rubén, en una ceremonia íntima y al aire libre. Una noticia que ha sorprendido a sus seguidores, acostumbrados a conocer principalmente su faceta profesional y literaria, ya que la autora siempre ha procurado mantener su vida privada alejada de los focos. A través de varias fotografías y un emotivo mensaje en redes sociales, Benavent ha compartido algunos de los momentos de su enlace, además de desvelar la curiosa promesa que dio origen a su historia de compromiso y algunos detalles de su vestido de novia.

Una pedida de mano con ‘Valeria’ como protagonista

La historia de cómo llegó la propuesta de matrimonio tiene un vínculo directo con el éxito que cambió la vida de la escritora. La propia Benavent ha explicado que todo comenzó con una promesa de su pareja, que se comprometió a pedirle matrimonio si su novela Valeria alcanzaba el número uno. Un reto que terminó convirtiéndose en realidad y que Rubén cumplió.

«Pues resulta que una noche prometió que si Valeria era número 1, el día siguiente, hincaba rodilla. Y lo cumplió. Y dije que sí. Así que… pues bueno…», escribía la autora al anunciar la noticia en su perfil de Instagram.

Un vestido de Pronovias con tul y perlas de cristal

Para su gran día, Elísabet Benavent confió en Pronovias, firma responsable de su vestido de novia. Un diseño de manga larga, escote en V y una delicada elaboración con detalles de perlas de cristal que aportaban luminosidad al conjunto. La propia escritora ha explicado que el vestido estaba confeccionado con un tejido que brillaba «como una estrella».

El velo, uno de los complementos más especiales del estilismo, también tuvo un papel destacado. Benavent ha agradecido públicamente el trato recibido por el equipo del atelier de Pronovias y ha desvelado que la firma le regaló el velo y parte del vestido, un detalle que quiso reconocer en su publicación.

La autora ha adelantado, además, que compartirá imágenes más detalladas del diseño cuando disponga de fotografías de mayor calidad. Por el momento, las instantáneas difundidas permiten apreciar una elección nupcial de líneas elegantes y románticas, en sintonía con el estilo que ha caracterizado buena parte de su universo literario.

El mensaje de Elísabet Benavent sobre el amor

Más allá de las fotografías y del vestido, uno de los aspectos que más ha llamado la atención de sus seguidores ha sido el mensaje con el que la escritora ha querido acompañar el anuncio. Benavent ha explicado por qué ha decidido compartir una noticia tan personal, pese a su habitual discreción.

«No suelo contar estas cosas, pero quería compartirlo porque es precioso, porque el amor sano existe y hay que dejar constancia de que una puede enamorarse como una niña de alguien bueno, que no curará todas tus heridas del pasado, sino que te hará tan fuerte que lo harás por ti misma», ha escrito.

De la historia de ‘Valeria’ a su propia historia de amor

El anuncio de la boda ha despertado un interés especial por la trayectoria sentimental de la escritora, que en otras ocasiones ha hablado abiertamente de su vida personal. Benavent ya había contado que se casó por primera vez cuando tenía 24 años y que, posteriormente, se divorció. También había explicado que conoció a Rubén a través de una aplicación de citas, aunque inicialmente contaron a sus familias una versión diferente sobre cómo se habían conocido.

En marzo de 2026, la autora dedicó una publicación especialmente emotiva a su pareja, en la que describía los pequeños gestos cotidianos que compartían y la felicidad que sentía a su lado. Una declaración que ya dejaba entrever la importancia de esta relación, aunque sin revelar demasiados detalles sobre su identidad.