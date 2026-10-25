Día Mundial de la Pasta: los restaurantes italianos de Madrid donde mejor disfrutar de esta elaboración

Hoy, como cada 25 de octubre, hay un día especial en el calendario para cualquier italiano: el Día Mundial de la Pasta. El origen de este nombramiento se remonta a Primer Congreso Mundial de Pasta, celebrado en Roma en 1995, por iniciativa de la International Pasta Organisation (IPO). Y el motivo, está de sobra entendido: hay elaboraciones que hablan tanto de un país que solo con mencionarlas ya sabes que estás nombrando el patrimonio culinario de este lugar. En Madrid se encuentran varias sedes donde esta cocina se transforma, avanza y siempre mira a su origen. ¿Qué mejor día que hoy para conocer cuáles son nuestras favoritas?

Manifesto 13

Dirección: Calle de Hartzenbusch, 12, Madrid

En el sótano tienen su propio obrador de pasta fresca y, en su carta, una lista de deseos para los amantes de este plato. En Manifiesto 13 han sabido como tomar la cocina italiana y tomarse sus propias licencias para crear platos que no dejan indiferente a ningún comensal. Si nos dejas que te hagamos una recomendación, entonces pídete el pappardelle impreso con huacatay, loche, fonduta de queso de cabra, limon negro y culminado con aceite de vainilla.

Gioia

Dirección: C. de San Bartolomé, 23, Madrid

Es ya común hablar de los mejores restaurantes italianos de la ciudad y que una y otra vez salga el nombre de Gioia. Entre su carta se pueden encontrar algunas referencias que son auténticas delicias de la cocina italiana. Como es temporada de trufas, es momento de que te des un homenaje y pruebes sus famosos Tallarines 40 tuorli con trufa fresca de temporada, huevo a baja temperatura y queso Cacio Nerone, un queso italiano de pasta dura elaborado con lechen de vaca y una maduración mínima de 24 meses. En definitiva, una joya gastronómica.

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NOI Ristorante

Dirección: C. de Recoletos, 6, Madrid

En NOI Ristorante el célebre chef Jordi Cruz, chef de ABaC, y Gianni Pinto, chef del restaurante, han reivindicado la tradición de la pasta con una de las recetas más reconocidas de la pasta italiana: los spaghetti aglio, olio El éxito de esta receta parte de la sencillez de la misma, pero ambos chefs se han decidido a crear una versión mejorada, la de los Spaghetti Garofalo aglio, olio e peperoncino con cigalas. Respetando la clásica receta napolitana, han apostado por una versión más gourmet que culmina la cocción de los spaghetti en un bisque de cigalas ligado con pecorino y mantequilla de limón. ¿Lo mejor? Puedes pedirla en la carta de NOI Ristorante en tu siguiente visita.

IN Ristolab

Dirección: C. de Francisco de Rojas, 2, Madrid

¿Quién dijo que la pasta eran solo spagetti? El universo de la tradición italiana con esta elaboración abarca recetas tan deliciosas que encuentran su mejor más glotona en la pasta rellena. En IN Ristolab, donde traición y vanguardia transforman la cocina italiana puedes encontrar este formato relleno adoptando la clásica receta de la carbonara. El resultado son deliciosos bocados donde la pasta concentra una carbonara con guanciale crujiente y crema de pecorino.

Trebbiano

Dirección: Calle del Príncipe de Vergara, 4, Madrid

Una de las ventajas de la gastronomía es que te hace viajar por diferentes lugares. Por ejemplo, cruzar las puertas de Trebbiano equivale a realizar un viaje directo a las cocinas de Abruzzo, región de donde son los gerentes de este local, los hermanos Ruggeri. Una de sus especialidades es la Chitarrina ai 5 pomodori, una pasta que se trabaja utilizando la técnica tradicional chitarrina, para elaborar pasta fresca al huevo.

Bosco de Lobos

Dirección: C/ de Hortaleza, 63, Madrid

Escondido en el jardín del colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, se encuentra esta propuesta italiana del Grupo Tragaluz. El lugar invita a entrar, preservando un vergel natural en plena ciudad, pero la carta va a hacer que no quieras moverte de la mesa. Una de las especialidades que reservan para el Día Internacional de la Pasta es su Fettuccine alla bolognese clásica. Se trata de un clásico de la gastronomía italiana que combina fettuccine con una tradicional salsa boloñesa, elaborada a fuego lento con carne picada, tomate y verduras, consiguiendo un sabor intenso y lleno de matices.