Coco Chanel y por qué la clase no depende de la ropa ni del dinero: «La moda pasa, el estilo permanece»

¿Se puede tener estilo sin llevar marcas de lujo? ¿Y vestir de Chanel sin tener ni pizca de elegancia? Coco Chanel habría tenido mucho que decir al respecto. Su filosofía sigue de plena actualidad: la verdadera clase no depende del precio de una prenda, sino de la actitud, la educación y la forma de estar en el mundo . Hay frases que nunca pasan de moda. «La moda pasa, el estilo permanece» es una de las más célebres atribuidas a la diseñadora francesa, y resume una idea que va mucho más allá del armario: la elegancia no consiste en aparentar, sino en saber quién eres y cómo quieres presentarte ante los demás .

1. No es la apariencia, es la esencia

Gabrielle Chanel, conocida como Coco Chanel, tuvo una infancia humilde y pasó parte de ella en el orfanato del convento de Aubazine, donde aprendió a coser. Años después revolucionaría la moda femenina con diseños más sencillos, cómodos y funcionales. Su historia es la de una mujer que transformó la austeridad en una seña de identidad.

Chanel entendió que la elegancia no necesitaba competir con el exceso . Apostó por líneas depuradas, prendas inspiradas en la ropa masculina y una combinación de blanco y negro que terminaría convirtiéndose en su sello personal.

En 1926, la revista Vogue estadounidense comparó su famoso vestido negro con el Ford por su versatilidad y popularidad. El little black dress se convirtió así en un imprescindible del armario femenino.

La lección sigue vigente: no necesitas veinte tendencias, sino saber cuáles te favorecen . Un buen corte, unos zapatos cuidados y una prenda que te siente como un guante pueden hacer más por tu imagen que un desfile de logotipos.

2. No es el dinero, es la educación

El lujo puede comprarse; los buenos modales requieren algo más de práctica. La clase se demuestra en detalles que no aparecen en ninguna etiqueta: saludar mirando a los ojos, escuchar sin interrumpir, dar las gracias, tratar con respeto al personal de servicio y evitar que una conversación se convierta en un monólogo sobre uno mismo .

En protocolo, la elegancia no consiste en saberse de memoria todas las normas de etiqueta, sino en comprender para qué sirven: facilitar la convivencia y hacer que los demás se sientan cómodos .

Y aquí llega una verdad incómoda: puedes llevar un bolso de miles de euros y perder todo su efecto si tratas con desprecio al camarero. El precio del bolso no incluye educación, ni siquiera en las ediciones más exclusivas. La verdadera distinción está en cómo tratas a las personas, especialmente cuando no tienes nada que ganar con ellas.

3. No es la ropa, es la clase

Imagina dos personas: una lleva vaqueros, camiseta blanca y zapatillas impecables; la otra, un conjunto de diseñador cubierto de logotipos. ¿Quién resulta más elegante? Depende de cómo vista cada una, de su actitud y de si sabe adaptarse a la ocasión.

La ropa importa, por supuesto. El protocolo también implica respetar el contexto: no es lo mismo una boda, una reunión profesional o una comida informal con amigos. Vestir adecuadamente no significa disfrazarse, sino demostrar consideración por el lugar y por quienes nos acompañan.

La clave está en cuidar los detalles sin convertirlos en una obsesión: ropa limpia y bien ajustada, accesorios proporcionados, puntualidad y una actitud natural . Porque ir impecable no sirve de mucho si llegas media hora tarde y ni siquiera te disculpas.

4. Cómo tener más clase sin gastar una fortuna

Si quieres proyectar una imagen elegante, empieza por estos cinco hábitos:

Invierte en el ajuste, no solo en la marca. Una prenda sencilla que te siente bien siempre juega a favor.



Cuida los detalles. Zapatos limpios, prendas sin arrugas y accesorios elegidos con intención.



Adapta tu vestuario a cada ocasión. La elegancia también consiste en saber dónde estás.



Practica la discreción. No necesitas exhibir todo lo que tienes, sabes o has conseguido.



Haz sentir bien a los demás. Escuchar, agradecer y tratar a todos con respeto nunca pasa de moda.



La clase nunca necesita etiqueta

Coco Chanel convirtió la sencillez en un símbolo de sofisticación y dejó una idea que continúa inspirando a la moda: «La moda pasa, el estilo permanece». Su legado nos recuerda que vestir bien no consiste en obedecer cada tendencia, sino en construir una identidad propia .

La próxima vez que te preguntes qué ponerte, piensa también en cómo vas a comportarte. Porque el estilo puede llamar la atención al entrar en una habitación, pero la educación es lo que hace que te recuerden cuando sales . Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué gesto define mejor la clase hoy? ¿Vestir con elegancia, saber comportarse en la mesa o tratar igual de bien a todo el mundo, lleve traje o uniforme?