El coche joya de Denza y Chopard alcanza los 700.000 euros en una subasta benéfica con relojes de lujo incluidos

La automoción eléctrica ha dejado grandes momentos este año. Sin duda, los lanzamientos de diferentes firmas han dado mucho de qué hablar, pero, entre ellos, hubo uno que no pasó desapercibido. ¿Acaso el mercado del lujo se podría imaginar que el primer coche joya iba a ser impulsado por motores de batería? Quien hizo esto posible fue la alianza entre Denza, la firma prémium de BYD, y la histórica casa de alta joyería Chopard. Una alineación inesperada que irrumpió en ambos sectores, dejando una gran sorpresa entre los aficionados. ¿Pero qué hay realmente detrás de este tipo de lanzamientos? Ni más ni menos que una estrategia de mercado.

No es de extrañar: lo que tenemos delante no es un modelo cualquiera. En esta fusión entre joyería y conducción eléctrica hay más que contar que una fachada y tecnología. Pero quizá lo mejor sea presentarla para así comprender qué es lo que hace tan especial al modelo. Desde luego, lo que ha despertado en el gran público es una extraña sensación de necesidad.

Llegar a golpe de lujo

Antes de nada, hay que formular una pregunta: antes de que este vehículo saliera a subasta, ¿quién conocía la firma Denza en Europa? Su matriz BYD sí que llevaba tiempo asentada, pero su vertical de lujo, sin embargo, había permanecido como una firma de nicho en el mercado japonés.

Lo que realmente oculta esta alineación es una auténtica estrategia de lujo por parte de la marca. Denza se lanzó al mercado en 2014; sin embargo, llegó a Europa a mediados del año pasado. ¿Y cómo irrumpir en un mercado donde compite con firmas tan legendarias como Lamborghini, Porsche o Ferrari? Pues a golpe de lujo.

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En este caso, el ruido necesario para hacer ver al mundo que Denza era una firma dispuesta a competir en el mercado europeo fue creando un modelo joya y adentrándose en uno de los encuentros culturales más importantes del continente. Veamos qué es lo que tiene este coche para que haya dado tanto que hablar.

Una pieza única acompañada de relojes

El modelo en cuestión es el Denza Z9 GT, un coche bastante conocido para quienes se han adentrado en el universo premium de BYD. Se trata de una berlina de lujo tipo shooting brake de altas prestaciones, única en el mundo, al menos el modelo en cuestión. Junto a Chopard crearon un único vehículo de estas características, pensado para ser subastado y convertirse en una pieza de colección de lujo.

Sí, porque este vehículo entiende lo que es el lujo en todos los sentidos. Comenzando por los detalles y los materiales, el vehículo estaba elaborado con madera de roble en todos los acabados y un detalle en los botones que cualquiera pasa desapercibido: amatistas en todos los botones y alrededor de la pantalla. No podía faltar, tampoco, la C de Chopard dando la bienvenida al conductor en los reposacabezas y en el haz de luz de bienvenida.

Luego, técnicamente, este coche es una auténtica bomba. El motor encierra más de 1.150 CV, que hacen posible una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos. No termina aquí: este vehículo también incorpora su tecnología Flash Charging. El propio nombre deja poco a la imaginación, porque carga a toda velocidad, consiguiendo que en tan solo 9 minutos el vehículo ya esté en carga completa.

¿Te pensabas que quien se llevase el coche iba a recibir solo un coche? El comprador recibió a juego una colección de equipaje a medida creado por Shiro para la ocasión y un juego de relojes de lujo his & hers, es decir, para él y para ella, de Chopard. El modelo femenino era un Happy Sport de 36 mm en oro rosa ético de 18 quilates, valorado en 35.200 euros.

Y, para él, lo que aparecía en la caja era el modelo Alpine Eagle de 41 mm en oro rosa ético de 18 quilates, valorado en 72.700 euros en su versión original. Solo que ambos añadían personalización de Denza en el fondo de la caja, incrementando ligeramente su valor.

El trasfondo de la colaboración

Con una joya de tal calibre y con unas características tan singulares, hay ocasiones en las que el motivo de fondo queda en parte opacado. Y, en este caso, tanta singularidad fue concebida para convertir la alineación de artesanía y vanguardia en una causa social. Fue creada para la gala amfAR, una de las galas benéficas más reconocidas; y lo cierto es que el resultado fue más provechoso de lo esperado.

Salió a subasta con un precio de salida de 115.000 euros, una cifra bastante competitiva que ya lo colocaba directamente al nivel competitivo de grandes firmas como Porsche, Mercedes-AMG o lo mejor de BMW. Poco tardó en superarlo. Un ascenso paulatino de los precios llegó a poner en venta este vehículo por un total de 700.000 euros. El trasfondo es que toda esta donación fue directamente a diferentes asociaciones de ayuda e investigación hacia el sida.