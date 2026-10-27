La casa de Leire Martínez en Navarra: arcos, paredes negras y sillas turquesa, cerca de Amaia Montero

Leire Martínez lleva años acostumbrada a los focos, los escenarios y los viajes constantes. Sin embargo, cuando termina la jornada, hay un lugar al que siempre desea regresar: su casa en Navarra . La artista, que durante 17 años puso voz a La Oreja de Van Gogh y que ahora continúa su camino musical en solitario, ha encontrado en esta vivienda un espacio donde disfrutar de la tranquilidad y de los pequeños placeres cotidianos. Una casa que, a juzgar por los rincones que ha compartido públicamente, refleja una personalidad práctica, cálida y con gusto por los contrastes decorativos.

Situada en Puente la Reina , una localidad navarra estrechamente vinculada a su historia familiar, la vivienda representa mucho más que un lugar donde vivir. La cantante ha hablado en distintas ocasiones de la paz que siente en su hogar, especialmente después de pasar largas temporadas entre hoteles, desplazamientos y compromisos profesionales. De hecho, reconoce que prefiere disfrutar de una comida con amigos a salir de noche, una declaración que ayuda a entender la importancia de los espacios comunes en su casa.

Una arquitectura que combina amplitud, luz y personalidad

Uno de los aspectos más llamativos de la vivienda es la conexión entre las distintas estancias . El salón y la cocina mantienen una relación visual que favorece la continuidad y permite aprovechar mejor la luz natural. Esta distribución, muy presente en los interiores contemporáneos, consigue que la casa resulte más abierta y acogedora sin renunciar a la funcionalidad.

Las paredes blancas y el suelo de madera en tonos naturales constituyen la base de la decoración. Es una combinación atemporal que aporta luminosidad y sirve como fondo para introducir elementos con mayor carácter. A ello se suman los arcos arquitectónicos presentes en algunos pasos entre estancias , unas formas curvas que suavizan las líneas rectas del mobiliario y aportan elegancia al conjunto.

El contraste también tiene su protagonismo. Algunas paredes oscuras introducen profundidad visual y rompen con la uniformidad de los tonos claros. El resultado es un interior contemporáneo en el que conviven la sencillez y ciertos detalles de marcado carácter decorativo.

Una cocina abierta con una pieza protagonista

La cocina es uno de los rincones que más llaman la atención. En ella destaca una gran península de acabado marmoleado , con vetas blancas y grises que aportan luminosidad y una estética sofisticada. Además de su valor visual, esta superficie funciona como un punto de encuentro dentro de la vivienda, ideal para compartir momentos cotidianos.

Los armarios blancos, de líneas rectas y diseño depurado , refuerzan la sensación de orden. Los electrodomésticos de acero inoxidable añaden un matiz moderno que contrasta con la calidez de otros materiales presentes en la casa.

Pero si hay un detalle capaz de atraer todas las miradas, son las banquetas tapizadas en terciopelo turquesa . Su color intenso rompe con la paleta neutra y demuestra que una decoración serena no tiene por qué resultar aburrida. Estas piezas introducen un toque de personalidad y convierten la zona de la cocina en uno de los puntos visualmente más interesantes del hogar.

La madera y los recuerdos dan calidez al salón

En el comedor, una robusta mesa de madera aporta textura y naturalidad. Su aspecto rústico equilibra las superficies pulidas de la cocina y refuerza esa sensación de casa vivida, pensada para disfrutar de reuniones familiares y comidas entre amigos.

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El salón también incorpora pequeños rincones personales , como una zona de trabajo con escritorio blanco, silla de tonos neutros, lámpara de mesa y una orquídea. Las baldas con objetos personales y los detalles decorativos completan un ambiente en el que la funcionalidad convive con los recuerdos.

La vivienda de Leire Martínez demuestra que el carácter de una casa no depende de acumular muebles ni de seguir todas las tendencias . La clave está en combinar materiales, jugar con los contrastes y conceder protagonismo a piezas concretas. En su hogar navarro, la madera, los arcos, las paredes blancas y el toque turquesa construyen una estética equilibrada que invita a bajar el ritmo. Un refugio familiar en el que, lejos de los escenarios, la cantante parece haber encontrado su propio lugar en el mundo.