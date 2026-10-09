Así es la casa de Luis Zahera en Galicia: fachada roja, vistas a la ría y un precio de 200.000 euros
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Luis Zahera tiene en la isla de Arousa una casa pequeña, personal y alejada de la ostentación, un refugio que el actor ha convertido en su particular lugar de desconexión frente a uno de los paisajes más reconocibles de las Rías Baixas. Allí, donde ha pasado cerca de medio siglo de veranos, ha encontrado el escenario para una futura jubilación.
La vivienda responde más a la idea de casa-refugio que a la de segunda residencia de lujo. El propio Zahera la ha definido como «una cosa pequeña», y precisamente esa escala contenida parece formar parte de su encanto. No se han publicado los metros cuadrados exactos de la propiedad ni el precio que pagó el actor, por lo que cualquier cifra cerrada sería especulativa.
Pero el mercado permite hacerse una idea. En 2026, el precio de la vivienda en A Illa de Arousa se mueve alrededor de los 2.000 a 2.200 euros por metro cuadrado, aunque las distintas fuentes ofrecen cifras diferentes según la metodología y el tipo de inmueble. Para las casas, RealAdvisor sitúa la mediana en 1.934 euros por metro cuadrado, mientras que Fotocasa registra 2.186 euros por metro cuadrado para el conjunto de viviendas.
Así, tomando como referencia una vivienda de entre 80 y 100 metros cuadrados, una estimación orientativa situaría su valor actual en torno a 155.000-220.000 euros. La cifra podría ser superior si la parcela, las vistas, la conservación o la cercanía al mar elevasen el valor. De hecho, actualmente pueden encontrarse en la isla viviendas muy diferentes, desde pisos de unos 200.000 euros hasta villas que superan ampliamente el millón.
Una fachada roja con personalidad
Si algo llama la atención desde el exterior es el intenso color rojizo de la fachada. Nada de tonos neutros o de una arquitectura concebida para pasar desapercibida. La casa de Zahera tiene carácter desde la entrada, con un pequeño espacio exterior, macetas, un banco de aspecto envejecido y un toldo que protege las ventanas.
Un salón-comedor que cuenta su historia
El salón-comedor es probablemente la estancia más personal de la vivienda. Una gran estantería de obra ocupa prácticamente toda una pared y funciona como una suerte de archivo vital del actor. Premios, figuras, fotografías, sombreros, libros y objetos personales conviven sin una obsesión evidente por mantener una estética perfectamente ordenada.
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La cocina se comunica directamente con el comedor mediante un arco de paso, una solución sencilla que conecta visualmente ambas estancias y refuerza el carácter doméstico de la casa. En el centro aparece una de las piezas protagonistas: una mesa redonda verde, con aspecto de metal envejecido, alrededor de la cual parece girar buena parte de la vida cotidiana de la vivienda.
A su alrededor aparecen otros elementos que mezclan recuerdos personales con guiños a la tradición: una cortina de ganchillo, objetos de inspiración oriental y una decoración basada en piezas acumuladas a lo largo del tiempo.