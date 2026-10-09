Así es la casa de Luis Zahera en Galicia: fachada roja, vistas a la ría y un precio de 200.000 euros

Luis Zahera tiene en la isla de Arousa una casa pequeña, personal y alejada de la ostentación, un refugio que el actor ha convertido en su particular lugar de desconexión frente a uno de los paisajes más reconocibles de las Rías Baixas. Allí, donde ha pasado cerca de medio siglo de veranos, ha encontrado el escenario para una futura jubilación.

La vivienda responde más a la idea de casa-refugio que a la de segunda residencia de lujo. El propio Zahera la ha definido como «una cosa pequeña», y precisamente esa escala contenida parece formar parte de su encanto. No se han publicado los metros cuadrados exactos de la propiedad ni el precio que pagó el actor, por lo que cualquier cifra cerrada sería especulativa.

Pero el mercado permite hacerse una idea. En 2026, el precio de la vivienda en A Illa de Arousa se mueve alrededor de los 2.000 a 2.200 euros por metro cuadrado, aunque las distintas fuentes ofrecen cifras diferentes según la metodología y el tipo de inmueble. Para las casas, RealAdvisor sitúa la mediana en 1.934 euros por metro cuadrado, mientras que Fotocasa registra 2.186 euros por metro cuadrado para el conjunto de viviendas.

Así, tomando como referencia una vivienda de entre 80 y 100 metros cuadrados, una estimación orientativa situaría su valor actual en torno a 155.000-220.000 euros. La cifra podría ser superior si la parcela, las vistas, la conservación o la cercanía al mar elevasen el valor. De hecho, actualmente pueden encontrarse en la isla viviendas muy diferentes, desde pisos de unos 200.000 euros hasta villas que superan ampliamente el millón.