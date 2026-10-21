Sandra Gago sobre la denuncia de Feliciano López contra Alba Carrillo: «Le apoyo en absolutamente todo»

Después de varios años planteándoselo, Feliciano López ha tomado acciones legales contra Alba Carrillo (la mujer con la que estuvo casado once meses) por intromisión al derecho al honor y a la intimidad. Hasta ahora, ni el tenista ni su actual mujer, Sandra Gago, han dado públicamente más detalles al respecto, pero ha sido este miércoles, 21 de octubre, cuando esta última ha dado un paso al frente para pronunciarse por primera vez. Lo ha hecho en Rabat Waves, uno de los eventos anuales más esperados de esta prestigiosa firma de joyas, donde ha asegurado a COOL y a otros medios presentes que prefiere continuar siendo fiel a su habitual discreción.

«Yo le apoyo en absolutamente todo. Yo sé que entiendo y respeto vuestro trabajo y, por lo tanto, entiendo que tengáis que preguntarme, pero, como bien sabéis, en todos estos años yo nunca me he pronunciado públicamente sobre ese tema ni sobre la persona a la que mencionáis y así voy a seguir haciéndolo. Creo que no hay nada que decir ni nada que añadir», comenzaba a decir.

Cuando ha sido preguntada sobre si el tenista ha dado este paso para poder proteger a su familia, Gago se ha limitado a decir que cree que «es algo obvio», aunque no ha querido entrar en más detalles. Por otro lado, lo que sí que ha querido reiterar es que «vivir al margen de la polémica es algo que les hace más fuertes como pareja». «Es nuestra forma de ser. Nunca hemos entrado en nada. Y nuestras personalidades son así. Nunca hemos querido ser partícipes de nada que estuviera relacionado con eso», concluía. ¡Dale al play para verlo!