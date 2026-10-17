Rafael Amargo lanza un último mensaje a su padre en una misa homenaje llena de flamenco y canto: «Sin ti no me apaño»

Estas últimas semanas han sido especialmente complicadas para el bailaor Rafael Amargo. A finales de septiembre, su padre, Florentino García, fallecía tras un periodo de salud delicado. Hace apenas unos días, tanto él como su pareja, Luciana Bongiannino, eran detenidos en su domicilio después de un enfrentamiento con un hombre que presuntamente había irrumpido en la vivienda. Tras quedar en libertad sin medidas cautelares, el artista ha tenido que afrontar ahora uno de los momentos más difíciles de su vida: despedirse de su padre.

En la tarde del viernes 16 de octubre, se celebró un homenaje a Florentino García en la iglesia del Pilar, situada en la calle Juan Bravo de Madrid. Una gran fotografía del fallecido, colocada sobre un caballete junto al altar, presidía el templo. Durante el acto, Rafael Amargo dedicó unas palabras a su padre en las que recordó su relación, los difíciles momentos que atravesaron durante su enfermedad y el vacío que deja su ausencia. «Cuando alguien te diga que el tiempo lo cura todo, se nota que no ha enterrado nunca a su padre», comenzó diciendo el bailaor, con la voz quebrada por la emoción. Unas palabras con las que dejó claro lo difícil que le está resultando asumir esta pérdida y acostumbrarse a una vida en la que ya no estará una de las personas más importantes para él.

Durante su intervención, Amargo también quiso hablar de la imposibilidad de cambiar lo ocurrido y de aceptar una despedida para la que, como él mismo reconoció, no se siente preparado. «No quiero ser pretencioso ni pedirle a la vida que me lo devuelva. Eso sería robarle a Dios lo que ya decidió. Yo no tengo las fuerzas para pelear con el cielo», confesó.

Sin embargo, el artista también dejó abierta la puerta a la esperanza de reencontrarse con su padre algún día. «Pero si existiera un trato pequeño, uno que no rompa el universo, yo pediría que hubiese citas de visitas en el cielo contigo», expresó. Un sentimiento que resumió con otra de las frases más personales de su discurso: «Pasan demasiadas cosas cuando falta la persona que te hacía sentir a salvo en el mundo. Sin ti no me apaño».

El flamenco, protagonista del homenaje a su padre

La ceremonia estuvo oficiada por Toño Casado y contó con la participación de Tito Losada, que llevó su misa flamenca a una despedida en la que la música tuvo un papel protagonista. Edith Salazar también intervino cantando en el homenaje, acompañando a la familia en este acto dedicado a la memoria de Florentino. Uno de los momentos más especiales llegó cuando Rafael Amargo se levantó para bailar junto a Vicky Duende y La Mimbre, amigas y artistas cercanas a la familia. Otros artistas se sumaron a este instante flamenco, acompañado por la música y la percusión. De esta manera, el bailaor quiso rendir homenaje a su padre a través de una de las grandes pasiones que han marcado su trayectoria. La emoción estuvo presente durante la ceremonia, en la que el recuerdo de Florentino reunió a familiares y personas cercanas.

Rafael Amargo y su pareja, pendientes de la justicia después de su detención

Este homenaje llega después de unos días especialmente convulsos para Rafael Amargo y su pareja, Luciana Bongiannino, que fueron detenidos tras un incidente ocurrido en su vivienda de Carabanchel, en Madrid. En el mismo suceso también fue detenido un hombre que, según las informaciones difundidas, habría accedido por la fuerza al domicilio. De acuerdo con esas informaciones, el hombre, de 38 años, habría roto un cristal para entrar en la casa. Amargo y su pareja sostienen que se sintieron amenazados y que habían alertado previamente a la Policía por la presencia de una persona en el exterior de la vivienda. Durante la intervención se produjo un enfrentamiento y, según la versión policial difundida, uno de los agentes habría recibido un mordisco cuando trataban de separar a los implicados.

Tanto Rafael Amargo como Luciana quedaron en libertad sin medidas cautelares. Las circunstancias exactas de lo ocurrido y las posibles responsabilidades deberán esclarecerse durante el procedimiento judicial. Mientras tanto, el bailaor ha tenido que hacer frente a la muerte de su padre, una pérdida que ha querido recordar públicamente con unas palabras en las que ha dejado patente el difícil momento personal que atraviesa.