Rafa Mora (43 años), propietario de 9 pisos en España en plena crisis de la vivienda: “Gano 6.000 euros al mes con los alquileres”

A Rafa Mora le recordamos por su paso por diversos realities y programas de televisión. Desde Mujeres Hombres y Viceversa a ser colaborador prácticamente fijo en Sálvame. El actual Cuerpo de Policía Municipal tiene más formas de ganarse la vida, y en plena crisis de la vivienda destaca que es propietario de 9 pisos en España.

Mora explica en el podcast inversión en vivienda, de Pascual Ariño, que de todo el dinero que ganó pudo ahorrar y también invertir, y ahora cree que es una de las mejores cosas que ha hecho. Una vez finalizó Sálvame se planteó qué quería hacer y además de sacarse las pruebas para cuerpo de policía municipal, se cruzó con Pascual Ariño y tomó la decisión de invertir en inmobiliaria, y esto le ha dado estabilidad y tranquilidad.

Rafa Mora tiene 9 pisos en España y gana 6.000 euros al mes en alquileres

Mora habló en este podcast de que no quería ganar más dinero, pero tampoco perderlo por el tema de la inflación. Así, compró un primer piso por 80.000 euros que está alquilado por 900 euros, otro por más de 80.000 y se alquila por 800 euros, y así con otros, que están alquilados por 600 euros etc. «Son los precios que me costaron a mí, pero no quiere decir que es lo que valgan, por ejemplo, el que me costó 80.000 ahora está en 160.000 euros de precio de mercado, los de 40.000 en 80.000 euros y espero que esto vaya subiendo».

Ariño destaca que el Gobierno está haciendo que cada vez menos personas quieran invertir y no se construya suficiente, como consecuencia los precios suben, y gracias a esto ganamos más dinero. Y destaca que la ley de la vivienda no funciona porque hace que la oferta disminuya mucho.

Mora asiente que en parte le beneficia que haya mucha demanda y poca oferta de vivienda, y critica el problema de acceso, «parece que la vivienda sea un lujo especialmente alquilar, nosotros marcamos un precio cuando compras lo haces con la mejor intención para alquilar, compra como inversión pero con la idea de ayudar, porque el tema de vivienda está muy complicado», comenta.

Rafa Mora especifica también que ha invertido su tiempo y dinero en reformar esos pisos, y que siempre está ese miedo a la hora de alquilar, hay quien te puede pagar o quien no.

“La propiedad privada es intocable”

Según Mora, cuando viaja a otros países todo el mundo le comenta que la propiedad privada es intocable. Así que cree que deberíamos mejorar en ese aspecto, y que hay cosas que no se pueden permitir.

Sobre la normativa actual de vivienda, Mora se muestra tranquilo y especifica que ningún inquilino le ha dejado de pagar nunca. Y habla del tema de las ocupaciones, cuando el propietario debe seguir pagando los impuestos, los gastos, hasta la factura de la luz y el agua, «porque que a ti te dejen de pagar no te exime de declares los ingresos que te tenían que haber pagado».

Luego habla de que suele realizar obras y te gastas un dinero no deducible pero luego Hacienda sí te obliga a pagar unos impuestos, «para que vea también la gente que al final uno arriesga mucho a la hora de adquirir una vivienda y ponerla en el mercado», destaca.

“Me gustaría tener 20 pisos”

En la misma conversación, Rafa Mora comenta que al inicio de invertir en inmobiliario quería tener 10. «Pero claro, lo tengo ya tan alcance que te diría que me gustaría tener 20. El problema de esto, y ahora te hablo muy en serio, es un problema que al final soy una persona ambiciosa».

Comenta que gana sobre 6.000 euros al mes con los alquileres, «Yo lo que quiero es ser feliz y para mí el éxito es la tranquilidad, el poder hacer en cada momento lo que me apetezca».

Claro que esta cifra es la que percibe de los alquileres en los pisos que ha comprado, y a esto se deben añadir sus ingresos como policía municipal. Además, destaca que como su madre siempre había tenido un sueño, le compró un apartamento delante del mar. Es algo que disfruta toda la familia, al final unos pocos meses, y esto comporta unos gastos, pero en este caso es algo que compró con el corazón.

No descarta colaborar en televisión

Aunque de momento su vida está bastante alejada de la televisión, al ser preguntado por si volvería, Mora no lo descarta, siempre que tenga sentido, «hacer una entrevista y poco más no», entonces reconoce que quizás se ve en un reality como Supervivientes al que ya participó hace años, “lo pasó muy mal”, pero no lo descarta.