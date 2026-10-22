¿Dónde nació Paddy Noarbe? La ciudad de Inglaterra que forma parte de la historia de la mujer de Marcos Llorente

Paddy Noarbe, mujer del futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente, nació en Oxford, Inglaterra, en 1996. Aunque su vida personal y profesional está ligada a Madrid, donde estudió y conoció al deportista, sus orígenes se encuentran en una de las ciudades universitarias más famosas del Reino Unido. Patricia-Charlotte Noarbe, conocida popularmente como Paddy, es la pequeña de cuatro hermanas y ha construido una trayectoria propia como empresaria, escritora y creadora de contenido centrado en el bienestar. Su historia combina una ciudad natal británica, una vida familiar muy presente y una relación sentimental que comenzó durante la adolescencia y que hoy comparte con su hija Amor.

Oxford, una ciudad marcada por su universidad y su arquitectura histórica

Oxford se encuentra en el condado de Oxfordshire, al sureste de Inglaterra, y es conocida internacionalmente por albergar una de las universidades más prestigiosas y antiguas del mundo. Su centro histórico está formado por calles estrechas, edificios de piedra, patios universitarios y monumentos que han convertido la ciudad en uno de los destinos culturales más reconocidos del país.

Entre sus lugares más emblemáticos destacan la Biblioteca Bodleiana, el teatro Sheldonian y la Radcliffe Camera, una construcción de planta circular y cúpula que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de Oxford. La ciudad también cuenta con museos, jardines y espacios verdes, además de paseos junto al Támesis, conocido en este tramo como Isis, y el río Cherwell.

Su identidad está estrechamente ligada a la vida académica, pero Oxford también conserva un importante patrimonio histórico y arquitectónico. Sus calles reúnen edificios de distintas épocas y colegios universitarios que forman parte del paisaje urbano. Es precisamente esta combinación de historia, cultura y actividad estudiantil la que define a la ciudad inglesa en la que nació Paddy Noarbe.

Paddy Noarbe, la pequeña de cuatro hermanas

Además de su lugar de nacimiento, otro de los detalles personales que se conocen de Paddy es su posición dentro de la familia. La mujer de Marcos Llorente es la menor de cuatro hermanas y se ha definido en distintas ocasiones como una persona muy familiar. El entorno cercano ocupa un lugar importante en su vida y ha estado presente en momentos señalados de su historia sentimental.

Su nombre completo es Patricia-Charlotte Noarbe, aunque desde hace años utiliza el apodo de Paddy. Nacida en 1996, estudió Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. Más adelante orientó su actividad profesional hacia el emprendimiento, el entrenamiento y la nutrición deportiva.

Entre sus proyectos destaca Paddyness, vinculado al bienestar y los hábitos saludables, además de sus iniciativas relacionadas con la ropa deportiva. En 2023 publicó el libro Aún no sabes lo que vales, centrado en la autoestima y el desarrollo personal.

De Madrid a su vida familiar con Marcos Llorente

Aunque nació en Inglaterra, fue en Madrid donde Paddy conoció a Marcos Llorente. La pareja comenzó su relación en 2013, cuando ambos estudiaban en el instituto. Según ha contado ella, el futbolista le prestó un libro de filosofía y aquel gesto dio paso a una conversación que se prolongó durante días y terminó convirtiéndose en una historia de amor.

En junio de 2023 se casaron en Mallorca, en una ceremonia celebrada en La Fortaleza, en Pollença. Dos años después, en febrero de 2025, nació su primera hija, Amor.

Actualmente, Paddy compagina su faceta empresarial con la maternidad y su actividad en redes sociales, donde comparte parte de sus rutinas y de su vida cotidiana. Su nacimiento en Oxford constituye uno de los detalles menos conocidos de su biografía, frente a una trayectoria pública que ha estado marcada por Madrid, sus proyectos profesionales y su relación con el futbolista.